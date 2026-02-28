Akaryakıta gece yarısı zammı! Pompada fiyatlar değişti

Kategoriler
İstanbul
Akaryakıt tarifesinde dün gece değişiklik yaşandı. Benzinin litresine bugün itibarıyla zam geldi.
Gece yarısı pompaya gelen zamla birlikte bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı 1,07 lira arttı.
İstanbul'da benzinin litre fiyatı 58.28TL'den satılıyor.
Motorinin litresi ise 60.33 TL'den satılıyor.
Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.