İranlı sunucu Hamaney'in ölümünü duyururken hıçkıra hıçkıra ağladı

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölüm haberini veren İran devlet televizyonunda bir sunucu hıçkıra hıçkıra ağladı. Hamaney'in ölüm haberini sunan sunucu, ''Allah büyüktür. Büyük bir üzüntüyle İran milletine duyurulur ki, İslam Devrimi'nin Yüksek Lideri Büyük Ayetullah Ali Hamaney, bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin ortaklaşa düzenlediği bir suç saldırısında şehit edilmiştir'' ifadelerini kullandı ve gözyaşlarına boğuldu.