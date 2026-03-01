Pazartesi gününe dikkat! Hakan Çınar altın, petrol ve gümüş için kritik eşiği açıkladı

Menü Kapat
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Altın fiyatları fırladı, gümüşte yükseliş sürüyor, döviz kurları baskı altın. enerji maliyetlerinin ise önümüzdeki günlerde yükselmesi bekleniyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve İran'ın da karşılık vermesi üzerine başlayan savaş tüm hızıyla devam ederken piyasalar da durumdan nasibini alıyor. İran'ın en güçlü kozu olan Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla piyasalarda tansiyon biraz daha yükselecek. Peki önümüzdeki günlerde ekonomileri neler ekliyor? Ekonomist Hakan Çınar, TGRT Haber canlı yayınında piyasalara savaşın etkisiyle ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu.

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
01.03.2026
09:50
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
10:13

Altın fiyatlarında sert yükseliş başladı. İran'ın Hürmüz Boğazı hamlesinin de enerji temelli sektörleri ve dolayısıyla ekonomileri sarsması bekleniyor. Peki önümüzdeki günlerde hangi kritik eşikler bekleniyor? Ekonomist Hakan Çınar, TGRT Haber canlı yayınında küresel piyasalarda savaşın etkilerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Çınar, özellikle enerji ve emtia fiyatlarında sert hareketlerin başladığını belirterek yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT YÜKSELİŞ

Çınar, jeopolitik gerilimin ilk etkisinin kıymetli madenlerde görüldüğünü söyleyerek, "Gram altın 7.600 liradan başlayarak 8.250 liraya kadar yükseldi. Fiziki piyasalarda etki şimdiden görülmeye başladı" dedi.

Gümüş fiyatlarında da benzer bir tablo olduğunu belirten Çınar, fiyatın 155 liraya kadar çıktığını ifade etti.

Pazar akşamı Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte ons altında yeni bir yükseliş dalgası beklediğini belirten Çınar, "Pazar gecesi Asya piyasaları açılınca ons da yukarı yönlü hareket edecektir" dedi.

PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

Yatırımcılar açısından pazartesi gününün kritik olacağını vurgulayan Çınar, kısa vadeli sert dalgalanmalara dikkat çekti.

ENERJİDE ARZ ŞOKU

Çınar’a göre küresel riskin merkezinde enerji bulunuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin küresel ticareti doğrudan etkilediğini belirten uzman isim, "Dünya ticaretinin ve enerjinin yüzde 25’i her gün Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. Tam anlamıyla bir arz şoku yaşanıyor" dedi.

PETROL FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ BEKLENİYOR

Brent petrol fiyatının 80 dolardan 120 dolara çıkabileceğini ifade eden Çınar, doğalgazda ise yüzde 70’e varan artış beklendiğini söyledi.

BU RAKAM KRİTİK EŞİK

Çınar, "Enerji fiyatları önümüzdeki günlerde kesinlikle artacak. 100 doların üzeri kritik eşik. Petrol 120–150 dolar bandına çıkarsa dünyada ciddi bir yavaşlama ve resesyon görebiliriz"

Tanker geçişlerindeki risk nedeniyle sigorta maliyetlerinin artacağını belirten Çınar, bunun da fiyatlara ek baskı oluşturacağını kaydetti.

ENFLASYON DALGASI YENİDEN TETİKLENEBİLİR

Enerji fiyatlarındaki artışın yalnızca akaryakıtla sınırlı kalmayacağını vurgulayan Çınar, zincirleme bir etkiye dikkat çekerek "Üretim, nakliye ve gıda fiyatları da artacak. Dünya zaten enflasyonla mücadele ediyor. Yeni bir enflasyon dalgası tetiklenebilir" dedi.

Ticaret yollarında da değişim yaşanabileceğini ifade eden Çınar, Körfez hattının riskli hale gelmesi durumunda kara ve demiryolu taşımacılığının yeniden önem kazanabileceğini söyledi.

TÜRKİYE’YE ETKİSİ: KUR VE CARİ AÇIK BASKI ALTINDA

Türkiye’nin enerji ithalatçısı bir ülke olduğunu hatırlatan Çınar, fiyat artışlarının doğrudan makro dengelere yansıyacağını belirterek "Etkilenmeme ihtimali yok. Enerjide ciddi anlamda ithalatçı rolündeyiz. Her 10 dolarlık petrol artışı cari açığı etkiler, enflasyona yansır ve kur üzerinde baskı oluşturur" diye özetledi.

Kur tarafında yukarı yönlü baskı beklediğini söyleyen Çınar, "Kur politikasına çok büyük bir etki beklemem ama enerji yoğun sektörler daha fazla etkilenecek" dedi.

