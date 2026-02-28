ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgeyi yeniden ateş çemberine çevirdi. İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerini ve İsrail'i füzelerle hedef almasının ardından, çatışmaları kısa sürede bitmeyeceği anlaşıldı.

Dinle

İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 77

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırıları nedeniyle dünya enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı deniz trafiğine kapatıldığını açıkladı. İran basınında yer alan haberlerde, DMO’nun bölgede oluşan güvenlik riski nedeniyle deniz trafiğine yönelik uyarılarda bulunduğu ve petrol rotalarına erişimi engellediği belirtildi.



BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI

Pers Körfezi'nde yani boğazın iç tarafında kalan gemiler şu an çıkış yapamıyor. İran'ın IRGC uyarılarıyla tankerler ve kargo gemileri limanlara dönmek, demir atmak veya beklemek zorunda kalacak. Bu ticari aksaklığın petrol fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlayan ve küresel enerji ticaretinde kritik öneme sahip bir geçiş noktası olarak biliniyor. Körfez ülkelerinden çıkarılan petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) önemli bir bölümü bu güzergah üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılıyor. Uzmanlar, boğazdan günlük küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiğini belirtiyor. Bu nedenle Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek bir kapanmanın, enerji fiyatları ve küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açabileceği değerlendiriliyor.

ZAFER ERGEZEN'DEN HÜRMÜZ ALARMI

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber'e özel yaptığı açıklamada "Savaşta en büyük risk zaten Hürmüz Boğazı olarak geçiyor. Çünkü Dünya petrol ticaretinin %30'u bu bölgeden yürütülüyor diyebiliriz. Sadece İran yok, Katar var, Irak var, Dubai var bölgede. Dolayısıyla burada yaşanan bir gerilim, çatışma ortamı veya Hürmüz Boğazı'nın kapatılıyor olması buradaki ticareti olumsuz etkiler ve fiyatların yukarı doğru gittiğini görebiliriz" dedi.

Ergezen, "Fakat burada sadece füze saldırısı değil, daha genele yayılan veya fiziki çatışma ortamı görürsek 90 dolar seviyelerinin görülmesi sürpriz olmayabilir" diyerek bu rakamın üzerinde bir petrol fiyatı beklemediğini belirtti.