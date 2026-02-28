Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Piyasalarda Hürmüz Boğazı alarmı! Zafer Ergezen petrol ve altın için kritik rakamı açıkladı

Petrol ticaretinin kalbi Hürmüz Boğazı'nda savaş çanları çalıyor. Bu gerilim petrol fiyatlarını uçuracak. altın, gümüş gibi değerli metallerde ise fiyatlar hızla yükseliyor. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a bölgesel krizin piyasalara, değerli metallere, petrol fiyatlarına ve ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail ve ABD, İran'a bu sabah itibarıyla savaş ilan etti. Orta Doğu'da yaşanan gerilim piyasaları da etkilemeye başladı. Risk iştahı kaçan yatırımcı hızlıca güvenli limanlara çekilirken gün içinde yükseldi. riski ise petrol ve enerji piyasasını şimdiden etkilemeye başladı.

Piyasalarda Hürmüz Boğazı alarmı! Zafer Ergezen petrol ve altın için kritik rakamı açıkladı

0:00 233
Piyasalarda Hürmüz Boğazı alarmı! Zafer Ergezen petrol ve altın için kritik rakamı açıkladı

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a çok kritik açıklamalarda bulunarak, bu savaşın Türkiye ekonomisine etkisini değerlendirdi. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 30'una koridorluk eden Hürmüz Boğazı hakkında değerlendirmede bulunan Ergezen, "Savaşta en büyük risk zaten Hürmüz Boğazı olarak geçiyor. Çünkü Dünya petrol ticaretinin %30'u bu bölgeden yürütülüyor diyebiliriz. Sadece İran yok, Katar var, Irak var, Dubai var bölgede. Dolayısıyla burada yaşanan bir gerilim, çatışma ortamı veya Hürmüz Boğazı'nın kapatılıyor olması buradaki ticareti olumsuz etkiler ve fiyatların yukarı doğru gittiğini görebiliriz" dedi.

Piyasalarda Hürmüz Boğazı alarmı! Zafer Ergezen petrol ve altın için kritik rakamı açıkladı

90 DOLARIN ÜSTÜNÜ BEKLEMEM

Zaten bu çatışma riski nedeniyle Brent petrol fiyatı 70 doların üzerine çıkmıştı. Bir kısmının fiyatlamaların içerisinde olduğunu belirten Ergezen, "Fakat burada sadece füze saldırısı değil, daha genele yayılan veya fiziki çatışma ortamı görürsek 90 dolar seviyelerinin görülmesi sürpriz olmayabilir" diyerek bu rakamın üzerinde bir petrol fiyatı beklemediğini belirtti.

Piyasalarda Hürmüz Boğazı alarmı! Zafer Ergezen petrol ve altın için kritik rakamı açıkladı

OPEC ülkelerinin arz artırma yönünde görüşmeler yaptığını hatırlatan Ergezen, arzın artması ve savaşın sona ermesi durumunda petrol fiyatlarının yeniden 70 dolar bandının altına gerileyebileceğini dile getirdi.

Piyasalarda Hürmüz Boğazı alarmı! Zafer Ergezen petrol ve altın için kritik rakamı açıkladı

ALTIN 5250 DOLARI GÖRÜRSE YENİ ZİRVE KAÇINILMAZ

Riskten kaçış dönemlerinde yatırımcıların ilk tercihinin kıymetli metaller olduğunu hatırlatan Ergezen, altın ve gümüşte savaş fiyatlamasının etkili olduğunu belirtti. Ergezen, altının 5150 dolar seviyesinin üzerine çıktığını, gümüşün ise 92 dolar direncini aştığını söyledi. Teknik olarak yeni zirvelerin mümkün göründüğünü ifade etti.

Altında 5.250 dolar üzerindeki kapanışların yeni zirveleri gündeme getirebileceğini vurgulayan Ergezen, savaşın yayılma riskinin bu hareketi destekleyebileceğini vurguladı. Başlangıçta yeni zirveler beklemediğini ancak Trump’ın tarifelere ilişkin açıklamaları ve artan jeopolitik risklerin altına olan ilgiyi artırdığını kaydetti.

Piyasalarda Hürmüz Boğazı alarmı! Zafer Ergezen petrol ve altın için kritik rakamı açıkladı

BİTCOİN BASKI ALTINDA

Bitcoin’in risk iştahındaki azalmadan olumsuz etkilendiğini söyleyen Ergezen, kripto varlıkların teoride alternatif değer aracı olarak görülse de mevcut tabloda satış baskısıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı. Bitcoin’in 65.000 dolar seviyesinde tutunmaya çalıştığını ifade eden Ergezen, bu seviyenin altında 50.000–55.000 dolar bandına doğru geri çekilme riskinin sürdüğünü, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini söyledi.

Piyasalarda Hürmüz Boğazı alarmı! Zafer Ergezen petrol ve altın için kritik rakamı açıkladı

Ergezen, savaş sonrası bir dengelenme sağlanması ve jeopolitik risklerin azalması halinde Türkiye’nin avantajlı bir konuma geçebileceğini ifade etti. Suriye ve Irak’taki sorunların büyük ölçüde hafiflemiş olmasının Türkiye açısından pozitif olduğunu belirten Ergezen, İran kaynaklı risklerin de azalması halinde Türkiye’nin jeostratejik konumunun ekonomik toparlanmayı destekleyebileceğini söyledi.

Piyasalarda Hürmüz Boğazı alarmı! Zafer Ergezen petrol ve altın için kritik rakamı açıkladı

YATIRIMCIYA İTİDAL UYARISI

Ergezen’e göre bu tür dönemlerde en sağlıklı yaklaşım sakin kalmak. Sert fiyat hareketlerinin yaşanabileceğini belirten uzman isim, haftanın ilk işlem gününde altın, petrol ve gümüşte yukarı yönlü açılış; Borsa İstanbul’da ise satış baskısı görülebileceğini ifade etti.

Çatışmanın süresi ve şiddetinin belirleyici olacağını vurgulayan Ergezen, ABD donanmasının önemli bir bölümünün bölgede bulunmasının sürecin kısa vadeli olmayabileceğine işaret ettiğini söyledi. Sonuç olarak Ergezen yatırımcıların, belirsizlik ortamı netleşene kadar pozisyonlarını koruyarak temkinli hareket etmelerinin daha sağlıklı olacağı değerlendirdi.

ETİKETLER
#altın fiyatları
#petrol fiyatları
#hürmüz boğazı
#Orta Doğu Gerilimi
#İran-abd Savaşı
#Ekonomi
