Kars’ta kar esareti: Bu kez araç değil at kara gömüldü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentin bir çok noktasında kar kalınlığı bir metreyi aşarken, bir atın kara saplandığı görüldü. Arpaçay ilçesinde gerçekleşen olayda atın göğüs hizasına kadar yükselen kar hayvanın hareket etmesini zorlaştırırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.