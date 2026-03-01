Limana İHA'lı saldırı: Umman'da felaketin eşiğinden dönüldü

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik dün başlattığı saldırılar bölge ülkelerine de sıçradı. Umman'ın Duqm Limanı'na 2 insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi. Kim tarafından düzenlendiği resmi olarak açıklanmayan saldırıda bir yabancı uyruklu çalışan yaralandı. Umman Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, İHA'lardan biri işçilerin konakladığı alana çarparken, diğer İHA'nın enkazı yakıt tanklarının yakınlarına düştü.