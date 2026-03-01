İnternet kafede dehşet! 17 yaşındaki genci defalarca böyle bıçakladı

Afyonkarahisar'da meydana gelen olayda 17 yaşındaki bir şahıs, oyun oynamak için gittiği internet kafede aynı yaştaki çocuğu defalarca bıçakladı. Yaşanan bıçaklama olayı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. R.U., ardından kaçarak gözlerden kaybolurken çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen ambulansla B.A. hastaneye kaldırıldı. Karın ve göğüs bölgesinden bıçaklanan B.A., daha sonra Kütahya'daki bir hastaneye sevk edildi. Olay sonrası kaçan R.U. ise polisin yaklaşık bir saat süren takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.