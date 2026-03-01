Menü Kapat
Teknoloji
 Ömer Faruk Dogan

ABD'nin hiçbir ülkeye satmadığı F-22 Raptor savaş uçağı yenileniyor

Lockheed Martin, F-22 Raptor savaş uçaklarının menzilini ve savaş kabiliyetini gizlilikten taviz vermeden artıracak yepyeni bir konsept modelini görücüye çıkardı. İşte detaylar...

ABD'nin hiçbir ülkeye satmadığı F-22 Raptor savaş uçağı yenileniyor
Murat Makas
01.03.2026
01.03.2026
Dünyanın ilk operasyonel 5. nesil savaş uçağı olarak kabul edilen ve ABD'nin kimseye satmadığı F-22 Raptor, menzilini artıran görünmez yakıt tankları ve yenilikçi kızılötesi sensörlerle yenileniyor.

Interesting Engineering'in haberine göre, , Air & Space Forces Association tarafından düzenlenen son savunma sanayisi etkinliğinde jetin uçuşa dair yepyeni konsept modelini sergiledi. Gayriresmi olarak "Raptor 2.0" şeklinde adlandırılan konfigürasyon; aerodinamik iyileştirmeleri, artırılmış beka kabiliyetini ve genişletilmiş görev sistemlerini tek bir çatı altında topluyor.

GÖRÜNMEZ YAKIT TANKLARI İLE MENZİL SORUNU ORTADAN KALKIYOR

Uzun süredir dünyanın en yetenekli hava üstünlüğü savaş uçaklarından biri olarak bilinen F-22 Raptor, sıfırdan uçak tasarlama maliyetine girilmeden güncelleniyor. Güncellemenin en çarpıcı özelliklerinden biri, uçağın düşük görünürlüğünü koruyacak biçimde şekillendirilmiş yeni nesil harici yakıt tanklarının tasarıma eklenmesi olarak öne çıkıyor.

Geleneksel harici tanklar menzili artırırken genellikle hayalet özelliğinden ödün verilmesine yol açıyordu ve uçak yoğun savunulan hava sahasına girmeden önce mecburen gövdeden atılıyordu. Yeni modelde gösterilen konseptte ise uçağın radar kesit alanını ciddi şekilde büyütmeden ekstra yakıt taşımasına imkan tanıyan ve radarı azaltan hatlara sahip tanklar mevcut.

Yapılan değişikliğin özellikle üsler arasındaki mesafelerin oldukça uzun olduğu Hint-Pasifik gibi geniş operasyon bölgelerinde taktik uçaklardan beklenen menzil ihtiyacını doğrudan karşıladığı belirtildi.

The War Zone raporuna göre Lockheed Martin, yenilenen F-22'nin en azından bazı operasyonel senaryolarda doğrudan muharebeye görünmez tanklar takılıyken girmesini bekliyor. Eski tanklarda olduğu gibi yeni modeller de performansı geri kazanmak amacıyla istenildiği an gövdeden ayrılabiliyor.

KIZILÖTESİ ARAMA VE TAKİP PODLARI DEVREYE GİRİYOR

Uçağın yeni tasarımında göze çarpan bir diğer önemli modifikasyon, kızılötesi arama ve takip (IRST) sistemini barındırdığı belirtilen kanat altı podlarının entegrasyonu oldu. Rakipler tarafından kolayca tespit edilebilen sinyaller yayan aktif radarların aksine, IRST sistemleri diğer uçaklardan ve füzelerden gelen ısı izlerini tamamen pasif bir şekilde algılıyor.

ETİKETLER
#lockheed martin
#5. Nesil Savaş Uçağı
#F-22 Raptor
#Görünmez Yakıt Tankları
#Kızılötesi Arama Ve Takip
#Teknoloji
