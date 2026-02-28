Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
 Banu İriç

Yapay zeka da cepheye indi: ABD ve İsrail'e teknolojik iş birliği

ABD'li teknoloji devleri Pentagon ve İsrail ordusuyla askeri iş birliği sağlama yönünde anlaşma sağladı. Savaş alanında yapay kitlesel veri operasyonel planlama yönünde destekler verecek. OpenAI, xAI ve Google gibi şirketlerin modelleri askeri ağlara entegre edildi.

Yapay zeka da cepheye indi: ABD ve İsrail'e teknolojik iş birliği
AA
AA
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 17:10
|
28.02.2026
28.02.2026
saat ikonu 17:10

çağında savaşlar başka bir boyut atladı. Yapay zeka şirketleri bir bir ABD ve İsrail ordusuyla anlaşmalar yaparak kendi ellerindeki güçlerin kullanılmasına imkan verdi.

Yapay zeka da cepheye indi: ABD ve İsrail'e teknolojik iş birliği

ABD'Lİ TEKNOLOJİK ŞİRKETLER İSRAİL ORDUSU İLE ANLAŞTI

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD'li teknoloji şirketleri ile ABD ve İsrail orduları (IDF) arasındaki anlaşmalar son dönemde dikkati çekiyor.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik anlaşmaya vardıklarını duyurmasının ardından ordu ve teknoloji şirketleri arasındaki işbirlikleri yeniden dünyanın gündemine geldi.

Altman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Pentagon ile OpenAI'ın yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine ilişkin anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Sam Altman, OpenAI'ın temel ilkeleri arasında "yurt içi kitlesel gözetimin yasaklanması ile güç kullanımında insan sorumluluğunun korunması"nın bulunduğunu kaydederek, bakanlığın da bu ilkeleri benimsediğini aktardı.

Yapay zeka da cepheye indi: ABD ve İsrail'e teknolojik iş birliği

ELON MUSK'IN YAPAY ZEKA ŞİRKETİ xAI PENTAGON İLE ANLAŞTI

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI'nin, Grok modelinin ABD ordusunun en hassas istihbarat, silah geliştirme ve savaş alanı operasyonlarında kullanılması için Pentagon ile anlaşması, son dönemde bu alandaki en dikkati çeken işbirliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu anlamda Musk'ın orduya yapay zeka ürünlerini kullanması için daha fazla yetki verdiği belirtiliyor.

Axios'ta yer alan habere göre, Google da yapay zeka ürünü Gemini'yi Pentagon'un en üst düzey gizlilikteki ağlarına entegre etmek için anlaşma yapmak üzere. Daha önce İsrail ordusuna destek veren Nimbus Projesi'nin bir parçası olan Google, uzun zamandır ürünlerinin askeri amaçlarla kullanımı konusunda tartışmaların ortasında yer alıyor.

Teknoloji devleri ile arasında daha önce de "bulut" anlaşmaları yapılmıştı. Bu kapsamda Microsoft, Amazon ve Oracle gibi dev şirketler de Pentagon ile çalışan teknoloji devleri arasına adını yazdırmıştı.

ABD'li bir diğer yapay zeka devi olan Anthropic ise Pentagon'un taleplerini tam olarak kabul etmemesi nedeniyle baskı altında bulunuyor. Şirket, daha önce Pentagon ile anlaşmalar yapmasına rağmen ürünlerinin kitlesel gözetleme ve otonom silah geliştirme gibi konularda kullanılmasına izin vermemesi nedeniyle baskı görüyor.

İSRAİL ORDUSUNA TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDEN DESTEK

Google ve Amazon ile İsrail hükümeti ve ordusu arasında yapılan devasa bulut bilişim anlaşması olan Nimbus Projesi ile tartışmaların odağına yerleşen teknoloji şirketleri, zamanla bu ilişkiyi daha da artırdı.

İsrail ordusunun ABD'li şirketlerin bulut teknolojisi ve yapay zeka sistemlerine olan bağımlılığı, özellikle "7 Ekim saldırıları" sonrası Gazze'de yaşanan gelişmelerde artış gösterdi.

The Guardian gazetesinin Ocak 2025'te yayımladığı haberde yer alan belgelere göre Microsoft, "7 Ekim" sonrası İsrail ordusunun saldırıları sırasında daha fazla bilişim ve depolama hizmeti sağladı ve binlerce saatlik teknik destek sunmak üzere milyonlarca dolarlık anlaşmalar yaptı.

Haberde birden fazla İsrailli savunma kaynağının belirttiğine göre IDF, daha büyük miktarda veri ve istihbarat bilgisini daha uzun süre boyunca depolamak ve analiz etmek için Microsoft, Amazon ve Google gibi şirketlere giderek daha fazla bağımlı hale geldi.

Associated Press'te (AP) yer alan habere göre ise , "kitlesel gözetleme" yoluyla toplanan telefon görüşmeleri, metinler ve sesli mesajlar da dahil olmak üzere yazıya dökülen ve çevrilen bilgileri derlemek için Microsoft Azure kullanıyor.

Azure'un devasa metin yığınları içindeki terimleri hızlı şekilde aramak için kullanıldığını söyleyen yetkili, bu sayede birbirlerine yol tarifi veren kişilerin bulunabildiğini ve ordunun yapay zeka sistemleriyle konumlarının tespit edilebildiğini söyledi.

GOOGLE DA İSRAİL ORDUSUYLA ÇALIŞIYOR

Washington Post'ta geçen yıl yayımlanan bir habere göre, Google'ın bulut departmanı da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının hemen ardından İsrail ordusuyla çalışmaya başladı. Amazon ile İsrail'e yapay zeka sağlama konusunda yarışa giren şirket, bu kapsamda verdiği hizmeti artırdı.

Washington Post'un ele geçirdiği belgelerden birinde yer alan bilgilere göre, bir Google çalışanı, şirketi İsrail ordusunun isteklerinin acil şekilde karşılanması konusunda uyarıyor. Aksi takdirde İsrail'in Amazon'un bulut hizmetini kullanacağını belirtiyor.

Kasım 2023 tarihli başka belgede bir çalışan, iş arkadaşına İsrail ordusunun isteklerini yerine getirdiği için teşekkür ederken, aylar sonra attığı başka bir mesajda İsrail ordusunun ihtiyaçları için yapay zeka araçlarına ek erişim talep ediyor.

