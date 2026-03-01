ABD ve İsrail’in İran saldırıları Chicago’da protesto edildi: Yüzlerce aktivist savaşa son verilmesini istedi

Kategoriler
ABD ve İsrail’in İran’daki askeri operasyonunu protesto etmek için Illinois eyaletinin Chicago kentindeki Federal Plaza’da protesto gösterisi gerçekleşti.
“Operation Epic Fury” haberlerinin ardından yüzlerce aktivist, Adams ve Dearborn caddelerinde bir araya geldi, ardından göstericiler Chicago şehir merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi.
Katılımcılar, askeri müdahaleye son verilmesi çağrısında bulunan ve yönetimin Kongre onayını devre dışı bırakmasını eleştiren pankartlar taşıdı.