Trump'tan İran'a çok sert uyarı! 'Sakın denemeyin' dedi, bugünü işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, Hameney'in öldürülmesinin ardından İran'ın yaptığı 'Cevapsız kalmayacak, yaptıklarına pişman edeceğiz' açıklamasına sert tepki gösterdi. Trump İran'ı tehdit ederek "Daha önce hiç görülmemiş bir güçle karşılık vereceklerini" belirtti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 08:42
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 09:43

İsrail dün sabah saatlerinde 'a yönelik önleyici saldırı başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada saldırının destekli olduğu bildirilirken, füzeler de peş peşe ateşlendi. İsrail'in saldırılarında ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğü açıklanırken, Mesud Pezeşkiyan "Bu büyük suç asla cevapsız kalmayacak. Bu büyük suçun faillerini ve emrini verenleri yaptıklarına pişman edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Trump'tan İran'a çok sert uyarı! 'Sakın denemeyin' dedi, bugünü işaret etti

0:00 126
HABERİN ÖZETİ

Trump'tan İran'a çok sert uyarı! 'Sakın denemeyin' dedi, bugünü işaret etti

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'in ABD destekli önleyici saldırısında öldürülmesinin ardından İran misilleme yapacağını duyururken, ABD Başkanı Trump sert karşılık vereceklerini belirtti.
İsrail, sabah saatlerinde İran'a yönelik önleyici saldırı başlattığını duyurdu ve saldırının ABD destekli olduğu bildirildi.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail saldırılarında öldürüldüğü açıklandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bu büyük suçun cevapsız kalmayacağını ve faillerin pişman edileceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın misilleme başlatması halinde daha önce görülmemiş bir sertlikle karşılık vereceklerini söyledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırısı başlatacağını duyurdu.
Saldırılarda başkent Tahran ve 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı, İran Kızılayı 201 kişinin hayatını kaybettiğini ve 747 kişinin yaralandığını bildirdi.
İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırıları başlattığını duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Trump'tan İran'a çok sert uyarı! 'Sakın denemeyin' dedi, bugünü işaret etti

"BUNU SAKIN DENEMEYİN"

Mesud Pezeşkiyan'ın açıklamasının ardından ABD Başkanı 'tan saldırı uyarısı geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın misilleme saldırısı başlatması halinde "Bugün çok sert bir darbe indireceğini, bu darbenin daha önce hiç görülmemiş bir sertlikte" karşılık vereceklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, "İran az önce bugün çok sert vuracaklarını, bugüne kadar hiç vurmadıkları kadar sert vuracaklarını söyledi. Bunu yapmamalılar çünkü eğer yaparlarsa, biz de onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vuracağız." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içerisinde" misilleme saldırısı başlatacağını belirtmişti.

Trump'tan İran'a çok sert uyarı! 'Sakın denemeyin' dedi, bugünü işaret etti

"DİPLOMATİK ÇÖZÜM ARTIK DAHA KOLAY"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü operasyonun ardından diplomatik çözüm ihtimalinin sorulması üzerine Trump, "Şu an, bir gün öncesine göre çok daha kolay olduğu aşikar. Çünkü ağır bir darbe alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump'tan İran'a çok sert uyarı! 'Sakın denemeyin' dedi, bugünü işaret etti

"DÜNYA İÇİN HARİKA BİR GÜN"

Trump, saldırıların sonuçlarına güvendiğini belirterek, İran'a yönelik saldırıları, "Bu ülke için harika bir gün, dünya için harika bir gün." sözleriyle nitelendirdi.

Ayrıca İran'da Hamaney'in ölümünün ardından yönetimi devralabilecek "iyi adaylar" bulunduğunu iddia eden Trump, konuya dair ayrıntı vermedi.

Trump, İran'ın şu ana kadarki saldırılarının öngördüklerinden daha sınırlı olduğunu değerlendirerek "İki katı olacağını düşünmüştük. Şu ana kadar beklediğimizden daha az." dedi.

Trump'tan İran'a çok sert uyarı! 'Sakın denemeyin' dedi, bugünü işaret etti

İran konusunda Kongre ile çalışıp çalışmayacağı sorusuna Trump, her zaman çalışmak istediğini söyledi.

Trump, ABD'nin İran'daki askeri operasyonlarını "savaş" olarak görüp görmediğine ilişkin soruya ise önceliğinin, ABD'ye yönelik tehditleri ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

İran devlet televizyonu, İran lideri Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Trump'tan İran'a çok sert uyarı! 'Sakın denemeyin' dedi, bugünü işaret etti

Saldırılarda başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

