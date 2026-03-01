Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

Elektrikte akıllı sayaç takvimi bugünden itibaren başladı: Son tarih belli

Elektrik sayaçlarında dijital dönüşüm bugünden itibaren başladı. 50 milyon aboneden fazla kişinin elektrik sayacı akıllı sayaçlarla değiştirilecek. Sanayi ve ticarethanelerdeki dönüşüm içinse son tarih verildi.

Elektrikte akıllı sayaç takvimi bugünden itibaren başladı: Son tarih belli
Türkiye, enerjide Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) ile sürecine girdi. Piyasası Düzenleme Kurumu () tarafından belirlenen bu sisteme göre sayaçlar akıllı olanla değiştirilecek.

Elektrikte akıllı sayaç takvimi bugünden itibaren başladı: Son tarih belli

Türkiye, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) liderliğinde, kayıp-kaçakla mücadele ve dijitalleşme hedefiyle, 1 Ocak 2028'e kadar tüm abonelerin sayaçlarını Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) kapsamında ücretsiz olarak akıllı hale getirmeyi planlıyor.
Türkiye, enerji sektöründe Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) ile dijitalleşme sürecine girdi.
EPDK tarafından belirlenen bu sistemle 50 milyonu aşkın elektrik abonesinin sayacı akıllı hale getirilecek.
Tüm sayaçların 1 Ocak 2028'e kadar yüzde 100 yerli ve milli yazılım altyapısıyla akıllı sisteme geçirilmesi hedefleniyor.
Uygulamanın temel amacı kayıp-kaçakla mücadele etmek ve şeffaf bir elektrik altyapısı oluşturmaktır.
Akıllı sayaç değişimi için tüketicilerden herhangi bir bedel alınmayacaktır.
Elektrikte akıllı sayaç takvimi bugünden itibaren başladı: Son tarih belli

1 OCAK 2028 SON TARİH

Proje kapsamında Türkiye genelindeki 50 milyonu aşkın elektrik abonesinin sayacının aşamalı olarak akıllı hale getirilmesi planlanıyor. Yıllık tüketimi 10 megavatsaatin üzerinde olan sanayi ve ticarethane abonelerinin sayaçları da 1 Ocak 2028'e kadar kademeli olarak değiştirilecek. 2026 sonuna kadar yaklaşık 6 milyon sayacın sisteme dahil edilmesi, 1 Ocak 2028 itibarıyla ise tüm sayaçların yüzde 100 yerli ve milli yazılım altyapısıyla akıllı sisteme geçirilmesi hedefleniyor.

Elektrikte akıllı sayaç takvimi bugünden itibaren başladı: Son tarih belli

AMAÇ KAYIP-KAÇAK UYGULAMASINI BİTİRMEK

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akıllı sayaç uygulamasının yalnızca teknik bir dönüşüm olmadığını, aynı zamanda tüketici odaklı enerji yönetimi anlayışının bir parçası olduğunu belirtti. Yılmaz, "Burada önemli bir nokta da elbette akıllı sayaçların yaygınlaşmasının kayıp-kaçakla mücadelede önemli katkı sağlaması. Hedefimiz, güçlü, esnek ve şeffaf bir elektrik altyapısı oluşturmak. Bu dönüşümün, Türkiye'nin enerji piyasasında dijitalleşme vizyonunu daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜKETİCİLERDEN ÜCRET İSTENMİYOR


Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Barış Erdeniz de MASS kapsamında akıllı sayaçlar için tüketicilerden herhangi bir bedel alınmayacağını belirterek, sayaç bedelinin tüketiciye yansıtılmamasının dönüşümün hızlanması açısından kritik önem taşıdığını dile getirdi.

TGRT Haber
