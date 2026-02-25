Trump elektrik fiyatlarına müdahale etti: Teknoloji devlerine "kendi enerjinizi üretin" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacına karşı teknoloji devlerinden kendi elektrik santrallerini kurmalarını istedi. Sebebi ise artan enerji faturalarına karşı tüketicileri korumak.

Reuters'ın haberine göre, ABD'de halk, elektrik maliyetlerindeki artışın sorumlusu olarak görülen ve yüksek enerji tüketen veri merkezi projelerine tepki gösteriyor. Salı günü gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında kürsüden teknoloji devlerine seslenen ABD Başkanı, şirketlerin kendi enerji ihtiyaçlarını karşılama yükümlülükleri olduğunu söyledi:

"ELEKTRİK FİYATLARINI DÜŞÜRECEK" DİYEREK DUYURDU

"Şu an itibarıyla yeni tüketici koruma taahhüdünü müzakere ettiğimi duyurmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Büyük teknoloji şirketlerine kendi enerji ihtiyaçlarını karşılama zorunlulukları olduğunu söylüyoruz."

Başkan, ülkenin eski bir elektrik şebekesine sahip olduğunu ve artan talebi kaldıramayacağını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Eski bir şebekemiz var. İhtiyaç duyulan elektrik miktarını asla kaldıramaz. Dolayısıyla onlara kendi santrallerini inşa edebileceklerini söylüyorum. Kendi elektriklerini üretecekler. Atılacak adımla hem şirket elektriğe ulaşma imkanını güvence altına alacak hem de sizin için elektrik fiyatları düşecek."

Trump konuşmasında planın nasıl uygulanacağına veya hangi şirketleri kapsadığına dair herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak plana aşina olan iki kaynağın aktardığı bilgilere göre, Beyaz Saray'ın mart ayı başlarında bazı büyük şirketleri ağırlaması bekleniyor.