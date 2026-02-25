Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Trump elektrik fiyatlarına müdahale etti: Teknoloji devlerine "kendi enerjinizi üretin" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusa Sesleniş konuşmasında teknoloji devlerinden veri merkezleri için kendi elektrik santrallerini kurmalarını istedi. Artan elektrik fiyatlarından tüketicileri korumayı hedefleyen kararın detayları ise henüz tam olarak açıklanmadı.

Trump elektrik fiyatlarına müdahale etti: Teknoloji devlerine
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 16:36

ABD Başkanı , veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacına karşı teknoloji devlerinden kendi elektrik santrallerini kurmalarını istedi. Sebebi ise artan enerji faturalarına karşı tüketicileri korumak.

HABERİN ÖZETİ

Trump elektrik fiyatlarına müdahale etti: Teknoloji devlerine "kendi enerjinizi üretin" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacı ve yükselen elektrik faturalarına karşı tüketicileri korumak amacıyla teknoloji devlerinden kendi elektrik santrallerini kurmalarını talep etti.
Donald Trump, teknoloji şirketlerinden yapay zeka veri merkezlerinin yüksek enerji ihtiyacını karşılamak üzere kendi elektrik santrallerini kurmalarını istedi.
Bu talep, artan enerji faturalarından şikayetçi olan tüketicileri korumayı ve elektrik fiyatlarını düşürmeyi amaçlıyor.
Trump, ülkenin mevcut elektrik şebekesinin artan enerji talebini karşılayamayacağını vurguladı.
Beyaz Saray'ın mart ayı başlarında bu konuyu görüşmek üzere bazı büyük şirketleri ağırlaması bekleniyor.
Reuters'ın haberine göre, ABD'de halk, elektrik maliyetlerindeki artışın sorumlusu olarak görülen ve yüksek enerji tüketen veri merkezi projelerine tepki gösteriyor. Salı günü gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında kürsüden teknoloji devlerine seslenen ABD Başkanı, şirketlerin kendi enerji ihtiyaçlarını karşılama yükümlülükleri olduğunu söyledi:

"ELEKTRİK FİYATLARINI DÜŞÜRECEK" DİYEREK DUYURDU

"Şu an itibarıyla yeni tüketici koruma taahhüdünü müzakere ettiğimi duyurmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Büyük teknoloji şirketlerine kendi enerji ihtiyaçlarını karşılama zorunlulukları olduğunu söylüyoruz."

Trump elektrik fiyatlarına müdahale etti: Teknoloji devlerine "kendi enerjinizi üretin" çağrısı

Başkan, ülkenin eski bir elektrik şebekesine sahip olduğunu ve artan talebi kaldıramayacağını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Eski bir şebekemiz var. İhtiyaç duyulan elektrik miktarını asla kaldıramaz. Dolayısıyla onlara kendi santrallerini inşa edebileceklerini söylüyorum. Kendi elektriklerini üretecekler. Atılacak adımla hem şirket elektriğe ulaşma imkanını güvence altına alacak hem de sizin için elektrik fiyatları düşecek."

Trump konuşmasında planın nasıl uygulanacağına veya hangi şirketleri kapsadığına dair herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak plana aşina olan iki kaynağın aktardığı bilgilere göre, Beyaz Saray'ın mart ayı başlarında bazı büyük şirketleri ağırlaması bekleniyor.

