Nissan, elektrikli araçlarda performansı artırmak için hareketli batarya patenti aldı

Japon otomotiv devi Nissan, elektrikli araçların ağır bataryalarını hareket ettirerek yol tutuşunu, güvenliği ve genel performansı artırmayı hedefleyen bir patent başvurusunda bulundu.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 14:58

, elektrikli araçların performansını artırmak için geliştirdiği yeni bir sistem için başvurusunda bulundu. CarBuzz'un haberine göre, teknolojinin ayrıntıları ilk olarak ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) yapılan başvuruyla gün yüzüne çıkmış durumda.

Mevcut elektrikli otomobillerde bataryalar araca sabit bir şekilde hatta çoğu zaman şasinin yapısal bir parçası olarak monte ediliyor. Fakat Nissan'ın hedefi: devasa enerji bloklarını şasiye aktüatörler yardımıyla bağlanan özel ve hareketli bir tepsiye yerleştirmek.

Nissan, elektrikli araçlarda performansı artırmak için hareketli batarya patenti aldı

BATARYALAR SÜRÜŞ DİNAMİKLERİNE GÖRE YER DEĞİŞTİRECEK

Mühendislerin tasarladığı aktüatörlü sistem sayesinde bataryanın, aracın x ve y eksenlerinde (sağa sola ve öne arkaya) hareket edebilmesi hedefleniyor. Ağırlığın nasıl dağıtılacağına ise araçtaki sensörlerden gelen anlık verileri işleyen merkezi bir bilgisayar karar verecek.

Sistem; kameralar, radarlar, ağırlık ve ivme sensörleri ile jiroskoplar gibi sürücü destek donanımlarının zaten topladığı verilerden beslenecek. Patent dosyasında özel bir kullanıcı arayüzünden bahsedilmesi de mekanizmanın seçilen sürüş moduna göre otomatik şekilde farklı davranışlar sergileyeceğini gösteriyor.

Nissan, elektrikli araçlarda performansı artırmak için hareketli batarya patenti aldı

Peki geliştirilen teknoloji tam olarak ne işe yarayacak? Örneğin araç agresif bir şekilde sağa dönüyorsa, pil yuvası iç tarafa kayarak dengeyi korumaya ve ön tekerleklerin kaymasını azaltmaya yardımcı olabilir. Sert frenleme sırasında pil yuvası geriye kayarak aracı düz tutabilir ve ön tekerleklerin kilitlenme riskini azaltabilir.

Nissan, elektrikli araçlarda performansı artırmak için hareketli batarya patenti aldı

SUV bir modelde aracın ağırlığı, devrilmeyi önlemek için kaldırılma riski olan tarafa kaydırılabilir ve dik bir yokuşta ağır bir yük çekiyorsa ağırlık çekişi iyileştirmek için öne kaydırılabilir. Benzer şekilde bir kamyonetin tam yüklü kasasının ağırlığı dengelenebilir ve bir kaza durumunda batarya tepsisi çarpışmadan çok az da olsa uzaklaşabilir.

ETİKETLER
#elektrikli araç
#nissan
#patent
#Batarya Teknolojisi
#Sürüş Dinamikleri
#Otomobil
