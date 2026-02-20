Tesla Cybertruck ucuz versiyonunu tanıttı: Teknik özellikleri ve fiyatı

Tesla CEO'su Elon Musk'ın 2019 yılında sahneye çıktığında verdiği 40 bin dolarlık başlangıç fiyatı sözü, paylaşılan yeni rakamlarla birlikte resmi olarak rafa kalkmış görünüyor. Şirket, satış rakamlarını canlandırmak ve pazar payını korumak amacıyla en ucuz versiyonu piyasaya sürdü. "Halo" modeli olarak adlandırılan Cyberbeast paketinde de ciddi bir fiyat düzenlemesi gerçekleştirdi.

CYBERTRUCK İÇİN EN UCUZ SEÇENEK TANITILDI: 59 BİN 990 DOLAR

Yeni duyurulan çift motorlu dört çeker (AWD) Cybertruck, 59 bin 990 dolarlık etiketiyle satışa sunuldu. Şimdiye kadarki en düşük maliyetli seçenek olsa da Musk'ın yıllar önce vadettiği başlangıç fiyatının yaklaşık yüzde 50 daha üzerinde yer alıyor. Üst segmentte konumlanan Cyberbeast tarafında ise fiyat indirimi yapılarak etiket 99 bin 990 dolara çekildi.

MALİYETİ DÜŞÜRMEK İÇİN DONANIMDAN FERAGAT EDİLDİ

Giriş seviyesindeki model, 523 kilometrelik menzili ve 4,1 saniyelik 0-100 hızlanmasıyla teknik açıdan güçlü görünse de, fiyatı aşağı çekmek adına bazı lüks özelliklerden vazgeçilmiş.

Örneğin yüksekliği ayarlanabilir havalı süspansiyonlar yerine geleneksel sarmal yaylar ve adaptif amortisörler tercih edilmiş. İç mekanda havalandırmalı koltukların yerini temizliği kolay tekstil kaplamalar almış. Ayrıca çekme kapasitesi de 4 bin 990 kilogramdan 3 bin 400 kilograma gerilemiş vaziyette.

Tesla'nın fiyat politikasındaki değişikliğin arkasında yatan temel sebep: satış rakamlarındaki keskin düşüş ve kızışan rekabet ortamı olarak görülüyor. Geçen yıl ABD genelinde yaklaşık 20 bin adet Cybertruck satışı gerçekleştiren üreticinin, 2024 rakamlarının ancak yarısına ulaşabildiği belirtildi.