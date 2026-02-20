Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Tesla Cybertruck ucuz versiyonunu tanıttı: Teknik özellikleri ve fiyatı

Tesla, Cybertruck satışlarındaki sert düşüşü durdurmak amacıyla 60 bin dolarlık yeni bir model tanıttı. En üst segment olan Cyberbeast fiyatında da dev indirime gitti. İşte tüm detaylar...

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 17:38

CEO'su 'ın 2019 yılında sahneye çıktığında verdiği 40 bin dolarlık başlangıç fiyatı sözü, paylaşılan yeni rakamlarla birlikte resmi olarak rafa kalkmış görünüyor. Şirket, satış rakamlarını canlandırmak ve pazar payını korumak amacıyla en ucuz versiyonu piyasaya sürdü. "Halo" modeli olarak adlandırılan Cyberbeast paketinde de ciddi bir fiyat düzenlemesi gerçekleştirdi.

HABERİN ÖZETİ

Tesla, Cybertruck satışlarını canlandırmak için en ucuz AWD modelini 59.990 dolardan satışa sunarak Elon Musk'ın 2019'daki 40.000 dolarlık başlangıç vaadini resmen rafa kaldırdı ve Cyberbeast modelinde de indirime gitti.
Elon Musk'ın 2019'daki 40.000 dolarlık Cybertruck başlangıç fiyatı vaadi, yeni fiyatlarla rafa kalktı.
En ucuz çift motorlu dört çeker (AWD) Cybertruck modeli 59.990 dolardan piyasaya sürüldü.
Üst segment Cyberbeast modelinin fiyatı 99.990 dolara düşürüldü.
Giriş seviyesi modelin maliyetini düşürmek için havalı süspansiyon ve havalandırmalı koltuk gibi bazı donanımlardan feragat edildi.
Fiyat politikasındaki bu değişikliklerin temel sebebi, satışlardaki keskin düşüş ve artan rekabet.
CYBERTRUCK İÇİN EN UCUZ SEÇENEK TANITILDI: 59 BİN 990 DOLAR

Yeni duyurulan çift motorlu dört çeker (AWD) , 59 bin 990 dolarlık etiketiyle satışa sunuldu. Şimdiye kadarki en düşük maliyetli seçenek olsa da Musk'ın yıllar önce vadettiği başlangıç fiyatının yaklaşık yüzde 50 daha üzerinde yer alıyor. Üst segmentte konumlanan Cyberbeast tarafında ise fiyat indirimi yapılarak etiket 99 bin 990 dolara çekildi.

Tesla Cybertruck ucuz versiyonunu tanıttı: Teknik özellikleri ve fiyatı

MALİYETİ DÜŞÜRMEK İÇİN DONANIMDAN FERAGAT EDİLDİ

Giriş seviyesindeki model, 523 kilometrelik menzili ve 4,1 saniyelik 0-100 hızlanmasıyla teknik açıdan güçlü görünse de, fiyatı aşağı çekmek adına bazı lüks özelliklerden vazgeçilmiş.

Örneğin yüksekliği ayarlanabilir havalı süspansiyonlar yerine geleneksel sarmal yaylar ve adaptif amortisörler tercih edilmiş. İç mekanda havalandırmalı koltukların yerini temizliği kolay tekstil kaplamalar almış. Ayrıca çekme kapasitesi de 4 bin 990 kilogramdan 3 bin 400 kilograma gerilemiş vaziyette.

Tesla'nın fiyat politikasındaki değişikliğin arkasında yatan temel sebep: satış rakamlarındaki keskin düşüş ve kızışan rekabet ortamı olarak görülüyor. Geçen yıl ABD genelinde yaklaşık 20 bin adet Cybertruck satışı gerçekleştiren üreticinin, 2024 rakamlarının ancak yarısına ulaşabildiği belirtildi.

Gerçek menzilde 500 kilometreyi aşan elektrikliler belli oldu
