Gerçek menzilde 500 kilometreyi aşan elektrikliler belli oldu

Çünkü resmi ölçümlerde 700, hatta 800 kilometreye yaklaşan menziller görmek mümkün. Ancak sürücünün asıl merak ettiği şey şu: “Ben bu araçla gerçekten ne kadar yol giderim?”

ZİRVEDE MERCEDES EQS 450+ VAR

Test sonuçlarına göre listenin başında Mercedes EQS 450+ yer aldı. 107,8 kWh batarya kapasitesine sahip model, gerçek sürüşte 667 kilometre menzile ulaştı. Bu değer, onu açık ara zirveye taşıdı.

İkinci sırada ise verimlilik tarafıyla dikkat çeken Tesla Model 3 Uzun Menzilli Arkadan İtişli bulunuyor. 613 kilometrelik menzil sunan araç, 13,3 kWh/100 km tüketim değeriyle testin en cimri modellerinden biri oldu. Yani sadece uzun gitmiyor, az da yakıyor.