14°
Şubat 20, 2026 10:30
1
Gerçek menzilde 500 kilometreyi aşan elektrikliler belli oldu

Fransız L'argus dergisi, 70’ten fazla elektrikli otomobili gerçek yol koşullarında test etti. Sonuçlar kağıt üzerindeki verilerle günlük kullanım arasındaki farkı net biçimde ortaya koydu. Listenin lideri ise 667 kilometreyle Mercedes EQS 450+ oldu.

Elektrikli otomobillerde en çok konuşulan konu hâlâ aynı: menzil. Katalogda yazan rakam başka, günlük hayatta görülen değer başka. İşte bu farkı görmek için Fransız otomotiv dergisi L’argus kapsamlı bir teste imza attı. 70’ten fazla model gerçek yol koşullarında denendi. Amaç netti: Tek şarjla gerçekten 500 kilometreyi aşabilen araçları ortaya koymak.

2
Çünkü resmi ölçümlerde 700, hatta 800 kilometreye yaklaşan menziller görmek mümkün. Ancak sürücünün asıl merak ettiği şey şu: “Ben bu araçla gerçekten ne kadar yol giderim?”

ZİRVEDE MERCEDES EQS 450+ VAR

Test sonuçlarına göre listenin başında Mercedes EQS 450+ yer aldı. 107,8 kWh batarya kapasitesine sahip model, gerçek sürüşte 667 kilometre menzile ulaştı. Bu değer, onu açık ara zirveye taşıdı.

İkinci sırada ise verimlilik tarafıyla dikkat çeken Tesla Model 3 Uzun Menzilli Arkadan İtişli bulunuyor. 613 kilometrelik menzil sunan araç, 13,3 kWh/100 km tüketim değeriyle testin en cimri modellerinden biri oldu. Yani sadece uzun gitmiyor, az da yakıyor.

3
Üçüncü basamakta ise 588 kilometre menzile ulaşan Volkswagen ID.7 Pro var. Geniş iç hacmi ve dengeli tüketimiyle dikkat çekiyor.

500 KİLOMETRE BARAJINI AŞAN DİĞER MODELLER

Listenin devamında da iddialı isimler var. 588 kilometre menzile ulaşan Mercedes CLA 250+, 552 kilometreyle Porsche Taycan Performance Plus, 542 kilometre menzil sunan Hyundai Ioniq 6 ve yine 542 kilometreye ulaşan Tesla Model Y Uzun Menzilli Arkadan İtişli dikkat çeken modeller arasında.

4
Toplamda 24 farklı model, gerçek yol koşullarında 500 kilometre sınırını geçmeyi başardı. Bu da elektrikli otomobillerde menzil konusunun artık bambaşka bir noktaya geldiğini gösteriyor.

NEDEN 500 KİLOMETRE ÖNEMLİ?

Uzmanlara göre 500 kilometre psikolojik bir eşik. Bu mesafeyi aşabilen bir araç, şehir içi kullanımda neredeyse tüm haftayı tek şarjla tamamlayabiliyor. Uzun yolda ise çoğu zaman tek mola yeterli oluyor. Açıkçası bu da sürücünün “şarj bulabilir miyim?” kaygısını ciddi ölçüde azaltıyor.

Ancak testlerin ortaya koyduğu bir gerçek daha var: otoyol sürüşleri hâlâ kritik. Sabit 120 km/s hızda tüketim hızla artıyor. Menzil, modele bağlı olarak yüzde 30 ila 40 arasında düşebiliyor.

