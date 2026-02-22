WhatsApp'ta yeni dönem: Spoiler özelliği geliyor

Henüz genel beta kullanıcılarına açılmış değil. Ancak hem iOS hem de Android sürümlerinde test sinyallerinin ortaya çıkması, özelliğin çok da uzak olmadığını gösteriyor.

SPOİLER MESAJLAR NASIL ÇALIŞACAK?

Yeni özellik, WhatsApp’ın mevcut metin biçimlendirme araçlarına entegre edilecek. Bildiğiniz gibi uygulamada kalın, italik ya da üstü çizili yazılar belirli sembollerle yapılabiliyor. İşte spoiler da benzer bir mantıkla işleyecek.