Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

WhatsApp'ta yeni dönem: Spoiler özelliği geliyor

Şubat 22, 2026 10:40
1
WhatsApp'ta yeni dönem: Spoiler özelliği geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, spoiler özelliğini test ediyor. Gizli mesajlar artık dokunmadan görünmeyecek.

WhatsApp’ta yeni bir dönem başlıyor. Özellikle dizi, film ya da oyun tutkunlarını yakından ilgilendiren bir özellik test aşamasında. Kısa mesajlara spoiler gizleme seçeneği geliyor. Yani gönderilen bir içerik, alıcının ekranında doğrudan görünmeyecek; üstü kapalı şekilde sunulacak.

2
WhatsApp'ta yeni dönem: Spoiler özelliği geliyor

Henüz genel beta kullanıcılarına açılmış değil. Ancak hem iOS hem de Android sürümlerinde test sinyallerinin ortaya çıkması, özelliğin çok da uzak olmadığını gösteriyor.

SPOİLER MESAJLAR NASIL ÇALIŞACAK?

Yeni özellik, WhatsApp’ın mevcut metin biçimlendirme araçlarına entegre edilecek. Bildiğiniz gibi uygulamada kalın, italik ya da üstü çizili yazılar belirli sembollerle yapılabiliyor. İşte spoiler da benzer bir mantıkla işleyecek.

3
WhatsApp'ta yeni dönem: Spoiler özelliği geliyor

Kullanıcı, gizlemek istediği kelime ya da cümlenin başına ve sonuna çift dikey çizgi ekleyerek metni spoiler formatına dönüştürebilecek. Alternatif olarak, biçimlendirme menüsünden doğrudan “spoiler” seçeneğini işaretlemek de mümkün olacak.

4
WhatsApp'ta yeni dönem: Spoiler özelliği geliyor

Spoiler olarak işaretlenen metin, alıcı tarafında gri bir çubukla kaplanacak. İçeriği görmek için ekrana dokunmak gerekecek. Basit ama etkili bir yöntem. Özellikle sürprizi kaçırmak istemeyenler için epey kullanışlı görünüyor.

5
WhatsApp'ta yeni dönem: Spoiler özelliği geliyor

ŞİMDİLİK SADECE METİN Mİ?

Geliştirme süreci şu an için yalnızca metin mesajlarını kapsıyor gibi duruyor. Görseller ya da diğer medya türleri için aynı sistemin devreye girip girmeyeceği netleşmiş değil.

Aslında işin teknik tarafı burada biraz karmaşık. Medya dosyalarında ön izleme mekanizmasının devre dışı bırakılması ya da bulanıklaştırma gibi çözümler gerekebilir. Ancak şu aşamada resmi bir açıklama yok.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.