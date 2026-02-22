WhatsApp'ta yeni dönem: Spoiler özelliği geliyor

Kategoriler
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, spoiler özelliğini test ediyor. Gizli mesajlar artık dokunmadan görünmeyecek.
WhatsApp’ta yeni bir dönem başlıyor. Özellikle dizi, film ya da oyun tutkunlarını yakından ilgilendiren bir özellik test aşamasında. Kısa mesajlara spoiler gizleme seçeneği geliyor. Yani gönderilen bir içerik, alıcının ekranında doğrudan görünmeyecek; üstü kapalı şekilde sunulacak.
Henüz genel beta kullanıcılarına açılmış değil. Ancak hem iOS hem de Android sürümlerinde test sinyallerinin ortaya çıkması, özelliğin çok da uzak olmadığını gösteriyor.
Yeni özellik, WhatsApp’ın mevcut metin biçimlendirme araçlarına entegre edilecek. Bildiğiniz gibi uygulamada kalın, italik ya da üstü çizili yazılar belirli sembollerle yapılabiliyor. İşte spoiler da benzer bir mantıkla işleyecek.
Kullanıcı, gizlemek istediği kelime ya da cümlenin başına ve sonuna çift dikey çizgi ekleyerek metni spoiler formatına dönüştürebilecek. Alternatif olarak, biçimlendirme menüsünden doğrudan “spoiler” seçeneğini işaretlemek de mümkün olacak.
Spoiler olarak işaretlenen metin, alıcı tarafında gri bir çubukla kaplanacak. İçeriği görmek için ekrana dokunmak gerekecek. Basit ama etkili bir yöntem. Özellikle sürprizi kaçırmak istemeyenler için epey kullanışlı görünüyor.
Geliştirme süreci şu an için yalnızca metin mesajlarını kapsıyor gibi duruyor. Görseller ya da diğer medya türleri için aynı sistemin devreye girip girmeyeceği netleşmiş değil.
Aslında işin teknik tarafı burada biraz karmaşık. Medya dosyalarında ön izleme mekanizmasının devre dışı bırakılması ya da bulanıklaştırma gibi çözümler gerekebilir. Ancak şu aşamada resmi bir açıklama yok.