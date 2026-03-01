Altın piyasasında büyük tırmanış! İşte gram altın tahmini

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İran'a ABD ve İsrail'in ortak saldırısı sonrası altın piyasasında ciddi bir hareketlenme başladı. Gram altın için yapılan tahmin de belli olmaya başladı.
Uzun süredir müzakere sürecini takip eden altın piyasası İran'a yapılan saldırının ardından adeta alev aldı.
Cuma günü gram altın 7 bin 430 TL seviyesinden kapanış yaparken ons altın da haftayı 5 bin 260 dolar seviyesiyle geride bıraktı.
İran'a yapılan ABD-İsrail ortak saldırısının ardından pazartesi günü nasıl bir tablonun ortaya çıkacağı merak edilirken gram altınla ilgili de tahminler belli olmaya başladı.
Uluslararası piyasalarda henüz fiyatlamalar oluşmazken gram altının zorlayacağı seviye, güvenli liman olarak bilinen altına yatırım yapanların merak konusu.
Savaş gelişmesinin ardından gram altının 9 bin TL seviyesini zorlayacağı değerlendiriliyor.
Altındaki yükselişin yanında gümüşte de hareketlenmenin yaşanacağı tahmin ediliyor.
Gümüş için de altındaki değer kazancından daha yüksek bir artış kaydetmesi bekleniyor.