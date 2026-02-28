Menü Kapat
Erzincan’da kar temizleme aracı, karda görünmeyen otomobile çarptı: Sürücü ancak durunca anladı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde etkili olan , şehri beyaz bir örtü ile kapladı. Şehirde sadece yollar değil araçlar da kar altında kaldı. Bu kapsamda yol açma çalışması yapan kar küreme aracı sürücüsü, yol kenarında park halinde bulunan ve üzeri tamamen karla kaplanan otomobili fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın ardından farklı bir sertlik hisseden sürücü, iş makinesini durdurarak durumu kontrol ettiğinde ancak bir otomobile çarptığını anladı.

HABERİN ÖZETİ

Erzincan’da kar temizleme aracı, karda görünmeyen otomobile çarptı: Sürücü ancak durunca anladı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bir kar küreme aracı sürücüsü, yoğun kar altında kalmış park halindeki otomobili fark edemeyerek çarptı.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu.
Kar küreme aracı sürücüsü, karla kaplı park halindeki bir otomobili fark edemedi.
Yol açma çalışması sırasında park halindeki otomobile çarptı.
Sürücü, farklı bir sertlik hissetmesi üzerine durumu kontrol ettiğinde otomobile çarptığını anladı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
