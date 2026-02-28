Erzincan’da kar temizleme aracı, karda görünmeyen otomobile çarptı: Sürücü ancak durunca anladı

Kategoriler
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde etkili olan kar yağışı, şehri beyaz bir örtü ile kapladı. Şehirde sadece yollar değil araçlar da kar altında kaldı. Bu kapsamda yol açma çalışması yapan kar küreme aracı sürücüsü, yol kenarında park halinde bulunan ve üzeri tamamen karla kaplanan otomobili fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın ardından farklı bir sertlik hisseden sürücü, iş makinesini durdurarak durumu kontrol ettiğinde ancak bir otomobile çarptığını anladı.