Otobüste yer vermeyen gencin kucağına oturdu! Bacağını görünce şoke oldu: Yaptığından utanmadı bile

Sakarya'da bir halk otobüsünde yaşanan sosyal medyada gündeme oturdu. Otobüste yer bulamayınca sinirlenen yaşlı adam yer istediği gencin kucağına oturdu. Bir süre bu şekilde seyahat eden yaşlı adam, gencin 'kalk sana bir şey göstereceğim' sözü üzerine ikna olarak kalktı. Genç bacağının protez olduğunu gösterince yaşlı adam 'söyleyeceksin o zaman' diyerek genci azarladı. O anlar sosyal medyada tepki çekti.