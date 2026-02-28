Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına uyarı: İran'ı derhal terk edin

ABD-İran geriliminde Washington yönetiminden korkutan açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı İran'daki ABD'lilere "Orayı terk edin" uyarısı yaptı ayrıca İran'a seyahat edilmemesi gerektiğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına uyarı: İran'ı derhal terk edin
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 00:24
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 01:18

ABD ile İran arasında müzakereler devam ederken karşılıklı açıklamalarda askeri güç kullanma ihtimali bir kenarda hep saklı tutulurken Washington yönetimi kritik bir hamlede bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına uyarı: İran'ı derhal terk edin

0:00 410
HABERİN ÖZETİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına uyarı: İran'ı derhal terk edin

Bilgi Okunma süresi 48 saniyeye düşürüldü.
ABD ve diğer ülkeler, İran ile artan gerilim ve muhtemel askeri müdahale ihtimali nedeniyle vatandaşlarına İran ve İsrail gibi bölgeleri terk etmeleri veya buralara seyahat etmemeleri yönünde uyarılarda bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'da bulunan ABD vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulunurken, Amerikan vatandaşlarının herhangi bir nedenle İran'a seyahat etmemesi gerektiğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio imzasıyla yapılan açıklamada, İran durdurulmazsa ABD pasaportlarının İran'a, İran üzerinden veya İran'dan kullanımına yönelik olası bir coğrafi seyahat kısıtlaması gibi ek önlemlerin değerlendirileceği ifade edildi.
Avustralya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Güney Kore, Hindistan, İsveç, İtalya, Polonya, Kazakistan, Brezilya, Sırbistan ve Singapur gibi birçok ülke de vatandaşlarına İran, İsrail ve Lübnan gibi bölgelerde dikkatli olmaları, buraları terk etmeleri veya seyahat etmemeleri yönünde uyarılarda bulundu.
Bazı ülkeler, diplomatik personel ve ailelerini de bu bölgelerden tahliye etti veya geçici olarak başka noktalara nakletti.
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği de ülkeyi terk etmek isteyen kritik görevlerde bulunmayan çalışanlar ve ailelerine bunu bir an önce yapmaları konusunda uyarıda bulundu.
Bilgi Okunma süresi 48 saniyeye düşürüldü.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İran'da bulunan ABD'lilere "İran'ı derhal terk edin" çağrısında bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında ayrıca "Amerikan vatandaşları herhangi bir nedenle olsa da İran'a seyahat etmemeli." denildi.

"İRAN DURMAZSA EK ÖNLEMLER ALACAĞIZ"

Dışişleri Bakanı Marco Rubio imzası ile yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başkan Trump, geçen sonbaharda ABD vatandaşlarını yurt dışında haksız gözaltından korumak amacıyla bir Başkanlık Kararnamesi yayımlamış ve Kongre de daha sonra 2025 tarihli Haksız Gözaltıyla Mücadele Yasası’nı kabul ederek Bakanlığa İran’ı Haksız Gözaltının Devlet Destekçisi olarak tanımlama yetkisi vermiştir.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına uyarı: İran'ı derhal terk edin

İran durmazsa, ABD pasaportlarının İran’a, İran üzerinden veya İran’dan kullanımına yönelik olası bir coğrafi seyahat kısıtlaması da dahil olmak üzere ek önlemleri değerlendirmek zorunda kalacağız.

İran rejimi rehin alma uygulamasına son vermeli ve İran’da haksız yere tutulan tüm Amerikalıları serbest bırakmalıdır; bu adımlar söz konusu tanımlamanın ve buna bağlı eylemlerin sona ermesini sağlayabilir. Bunu yapmasını teşvik ediyoruz. Hiçbir Amerikalı herhangi bir nedenle İran’a seyahat etmemelidir. Halihazırda İran’da bulunan Amerikalılara derhal ayrılmaları çağrımızı yineliyoruz."

BAŞKA ÜLKELER DE İRAN'DAKİ VATANDAŞLARINA UYARI YAPTI

Öte yandan başka ülkeler de ABD’nin İran’a yönelik muhtemel askeri müdahalesi nedeniyle İsrail ve İran’daki vatandaşlarından bölgeden ayrılmaları ya da zorunlu olmadıkça buralara seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına uyarı: İran'ı derhal terk edin

AVUSTRALYA

İlk uyarı, Avustralya'dan geldi. Avusturalya, Orta Doğu'da güvenlik endişelerinin "artması" nedeniyle İsrail ve Lübnan'daki görevli diplomatların yakınlarına ülkeden ayrılmaları talimatı vererek bu ülkelerdeki vatandaşlarına ticari uçuşlar sürerken ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

ÇİN

Çin de benzer bir açıklama yaparak Orta Doğu'da güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail'deki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayımladı.

ABD’nin İsrail’deki Büyükelçiliği, İran’la artan gerilimin ardından, "oluşan güvenlik riskleri nedeniyle” kritik görevlerde bulunmayan çalışanlar ve ailelerinin ülkeyi terk etmesine izin verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına uyarı: İran'ı derhal terk edin

New York Times gazetesi, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, Büyükelçilik personeline gönderdiği e-postada, ülkeyi terk etmek istiyorlarsa "bunu bir an önce yapmaları" konusunda uyarıda bulunduğunu yazdı.

İNGİLTERE

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, “Bölgesel gerginliğin artma riskleri nedeniyle vatandaşlarımıza İsrail ve Filistin’e zorunlu olmadıkça seyahat etmemelerini tavsiye ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakanlık ayrıca Tel Aviv’de görev yapan bazı personel ve ailelerinin geçici olarak İsrail içinde başka bir noktaya nakledildiğini açıkladı.

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, bölgesel gelişmeler ve hava sahasının kapanma ihtimali nedeniyle vatandaşlarına İsrail’e seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise vatandaşlarına İsrail ve Doğu Kudüs’e seyahatten kaçınmaları yönünde uyarı yaparak Tel Aviv’in “resmi olarak hâlâ savaş halinde” olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Gazze Şeridi ve Batı Şeria’ya seyahatten şiddetle kaçınılması tavsiye edilir.” denildi. Gazze veya Batı Şeria’da bulunan Alman vatandaşlarına da mümkünse bölgeden ayrılmaları çağrısı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına uyarı: İran'ı derhal terk edin

BELÇİKA

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, vatandaşlarına İran, İsrail ve Lübnan’a seyahat etmemeleri, İran’daki vatandaşlara ise en kısa sürede bu ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Prevot sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada "Bölgede son birkaç gündeki istikrarsız durum göz önüne alındığında, halihazırda yürürlükte olan seyahat uyarılarını tekrar hatırlatıyor ve bölgedeki tüm Belçikalılara dikkatli olmalarını, yerel yetkililerin talimatlarını izlemelerini ve Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat tavsiyelerine dikkatlice başvurmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail ve Lübnan'a da gerekli olmadıkça seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunan Prevot, "Belçika vatandaşları ve çifte vatandaşlar için İran'a herhangi bir nedenle seyahat kesinlikle önerilmemektedir." mesajını paylaştı.

GERİLİM SIRASINDA İLK UYARI GÜNEY KORE'DEN GELDİ

Washington ile Tahran arasında artan gerilim nedeniyle birçok ülke İsrail'e olduğu gibi İran'daki vatandaşları için uyarılarda bulundu.

İran'a son günlerde ilk Güney Kore'den geldi. Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin Tahran Büyükelçiliği, ABD'nin Tahran'a olası askeri saldırısı nedeniyle bölgede gerilimin artması üzerine vatandaşlarına "İran'ı terk etmeleri" tavsiyesinde bulundu.

Güney Kore'nin ardından Hindistan Tahran Büyükelçiliği'nden İran geneline yayılan gösteriler ve bölgedeki gerilimin artması nedeniyle Hindistan'dan, vatandaşlarına ticari uçuşlar da dahil olmak üzere, mevcut ulaşım araçlarıyla İran'ı terk etmeleri tavsiyesi geldi.

İSVEÇ

İsveç de İran’daki vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etmeleri çağrısında bulundu.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlığın İran’a seyahat edilmemesi yönündeki tavsiyesine uyulması gerektiğini belirtti.

Stenergard, İran’da bulunan İsveç vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etmeleri yönündeki güçlü çağrısını yineleyerek, “İsveçliler fırsat varken İran’ı terk etmeli ve beklememeli. İran’da kalmayı seçenler büyük bir kişisel sorumluluk almış olur. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı, İran’dan tahliye konusunda yardımcı olamayacaktır.” ifadelerini kullandı.

İTALYA

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İran'daki İtalyan vatandaşlarına bu ülkeyi terk etme çağrısını yineleyip dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İsrail'deki vatandaşlarına da ihtiyatlı olmalarını ve teyakkuzda kalmalarını tavsiye etti.

POLONYA

Polonya Dışişleri Bakanlığı ise İran’daki gelişmeler nedeniyle vatandaşlarına Lübnan’ı “derhal” terk etmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada, “İran’daki durum nedeniyle Lübnan’ı derhal terk etmenizi tavsiye ediyoruz. Hava yoluyla dönüş zor veya hatta imkânsız olabilir.” ifadelerine yer verildi.

Bunlara ek olarak, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, bölgede artan gerginlik nedeniyle İran'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti.

Brezilya, Sırbistan ve Singapur da benzer şekilde seyahat uyarısı yaparak vatandaşlarından İran'ı terk etmeleri çağrısı yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump: İran'a askeri güç kullanmak istemem ama bazen mecbur kalıyorsunuz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump Pakistan-Afganistan savaşına müdahale edecek mi?
ETİKETLER
#Dış Politika
#Bölgesel Güvenlik
#Seyahat Uyarısı
#Abd-iran Gerilimi
#Vatandaş Tahliyesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.