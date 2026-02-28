İsrail’in, Lübnan’ın güneyine hava saldırı anı kamerada!

Orta Doğu’daki ülkelerin egemenliğini ihlal etmeyi sürdüren İsrail, bir kez daha Lübnan’ı hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Lübnan basını saldırıların Tuffah, Barghaz ve Louaize bölgelerini hedef aldığını duyururken, saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapılmadı. Sosyal medyada paylaşılan amatör görüntülerde, İsrail savaş uçaklarının Lübnan semalarında uçtuğu ve bazı bölgelerden dumanlar yükseldiği görüldü.