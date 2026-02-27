Parkta uyuşturucu alışverişi! Kirli pazarlık kamerada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce, uyuşturucu madde ticareti suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik Tuzla İlçesi’nde yürütülen çalışmalarda, 25 Şubat tarihinde Postane Mahallesi’nde bulunan boş arazi civarında uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen Y.K. (27) isimli şüpheli şahıs takibe alındı. Dron destekli yapılan takipte B.G. (23), A.E.G. (29) ve M.K. (26) isimli şahısların söz konusu adrese gelerek Y.K. isimli şahıstan para karşılığı uyuşturucu madde aldıkları belirlendi. Düzenlenen operasyon sonucu şüpheli şahıslar yakalanırken üst aramalarında 2,91 gram amfetamin maddesi ve 9 bin 450 TL muhafaza altına alındı.