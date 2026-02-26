Menü Kapat
AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel klip

Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan klip, "Her Yaşta İzin Var" etiketiyle "Doğduğundan beri aşık istiklale... Nice yıllara Reis" başlığıyla AK Parti'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel klip

AK Parti, yapay zeka destekli yeni klibinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lise yıllarındaki kararlılığını ve siyasi mücadelesinin sürekliliğini vurguladı.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından yapay zeka desteğiyle hazırlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşam öyküsünden ilham alıyor ve lise yıllarındaki kararlılığını anlatıyor.
Klipte genç ve bugünkü Erdoğan'ın selamlaşması, davanın ve iradenin yıllar içindeki sürekliliğini sembolize ediyor.
Bu video, "Nice Yıllara Reis" şarkısının ardından Erdoğan'ın yarım asırlık siyasi mücadelesini özetleyen ikinci çalışma oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşam öyküsünden ilham alınan çalışma, desteğiyle hazırlandı.

GENÇ ERDOĞAN İLE SELAMLAŞMA

Erdoğan'ın lise yıllarında katıldığı bir şiir yarışmasında yaşadığı anıyı merkezine alan klipte, karşılaştığı provokasyonlara ve engelleme girişimlerine rağmen sahneyi terk etmeyen, inancıyla ve cesaretiyle dimdik durarak birinciliği kazanan gencin kararlılığı anlatılıyor.
Klipte lise yıllarındaki genç Erdoğan ile bugünün lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birbirini selamladığı sembolik sahne, "davanın, istikametin ve sarsılmaz iradenin yıllar içindeki sürekliliğini" ifade ediyor.

Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından dün yayımlanan ve "Nice Yıllara Reis" isimli şarkısı ve klibinin ardından gelen bu ikinci video, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarım asırlık siyasi mücadelesinin ruhunu özetliyor.

