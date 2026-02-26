CHP'den İYİ Parti'ye dikkat çeken transfer! "Muhalefette dengeler yeniden kuruluyor"

Kategoriler
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Sabahat Akkiraz ve CHP'den bir süre önce istifa eden Hasan Akkiraz'ı kabul etti. Ziyarete ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Hasan Akkiraz'ın İYİ Parti'ye geçeceğini ve Dervişoğlu'nun da rozetini ilerleyen günlerde takacağını aktardı.
Hasan Akkiraz'ın CHP’den İYİ Parti’ye transferinin siyasi okumasının iyi yapılması gerektiğinin altını çizen Atik, "Muhalefette ağırlık merkezleri değişiyor dengeler yeniden kuruluyor" ifadelerini kullandı.
Fatih Atik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bugün hem CHP siyasetinde rolü olan hem de Alevi toplumunda ileri gelen kanaat önderi Sabahat Akkiraz’ı kabul etti. Önümüzdeki günlerde rozet takma gerçekleşmesi bekleniyor.
Sanatçı kimliğinin yanı sıra CHP milletvekili olarak görev yapan Sabahat Akkiraz'ın erkek kardeşi Hasan Akkiraz bundan sonra Dervişoğlu ile yoluna devam edecek. CHP'den bir süre önce istifa eden Hasan Akkiraz önemli bir müzik yapımcısı. Sabahat Akkiraz 'ın desteğini alan Hasan Akkiraz'ın CHP’den İYİ Parti’ye transferinin siyasi okumasının iyi yapılmasını tavsiye ederim.
Muhalefette ağırlık merkezleri değişiyor dengeler yeniden kuruluyor. Dervişoğlu'nun açıktan CHP'yi eleştirdiği ve ittifak senaryolarının konuşulduğu bir süreçte Alevi toplumunun yakından tanıdığı bir ismin İYİ Parti’ye transferi hayli dikkat çekici"