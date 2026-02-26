İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Sabahat Akkiraz ve CHP'den bir süre önce istifa eden Hasan Akkiraz'ı kabul etti. Ziyarete ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Hasan Akkiraz'ın İYİ Parti'ye geçeceğini ve Dervişoğlu'nun da rozetini ilerleyen günlerde takacağını aktardı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ CHP'den İYİ Parti'ye dikkat çeken transfer! "Muhalefette dengeler yeniden kuruluyor" TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun Sabahat Akkiraz ve CHP'den istifa eden Hasan Akkiraz'ı kabul ettiğini ve Hasan Akkiraz'ın İYİ Parti'ye geçerek rozetini Dervişoğlu'nun takacağını duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sabahat Akkiraz ve CHP'den istifa eden kardeşi Hasan Akkiraz'ı kabul etti. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Hasan Akkiraz'ın İYİ Parti'ye geçeceğini ve rozetini Müsavat Dervişoğlu'nun takacağını aktardı. Atik, Hasan Akkiraz'ın CHP'den İYİ Parti'ye transferinin siyasi okumasının iyi yapılması gerektiğini belirtti. Atik, muhalefette ağırlık merkezlerinin değiştiğini ve dengelerin yeniden kurulduğunu ifade etti.

Hasan Akkiraz'ın CHP’den İYİ Parti’ye transferinin siyasi okumasının iyi yapılması gerektiğinin altını çizen Atik, "Muhalefette ağırlık merkezleri değişiyor dengeler yeniden kuruluyor" ifadelerini kullandı.

ROZETİNİ DERVİŞOĞLU TAKACAK

Fatih Atik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bugün hem CHP siyasetinde rolü olan hem de Alevi toplumunda ileri gelen kanaat önderi Sabahat Akkiraz’ı kabul etti. Önümüzdeki günlerde rozet takma gerçekleşmesi bekleniyor.

"SİYASİ OKUMASI İYİ YAPILMALI..."

Sanatçı kimliğinin yanı sıra CHP milletvekili olarak görev yapan Sabahat Akkiraz'ın erkek kardeşi Hasan Akkiraz bundan sonra Dervişoğlu ile yoluna devam edecek. CHP'den bir süre önce istifa eden Hasan Akkiraz önemli bir müzik yapımcısı. Sabahat Akkiraz 'ın desteğini alan Hasan Akkiraz'ın CHP’den İYİ Parti’ye transferinin siyasi okumasının iyi yapılmasını tavsiye ederim.

"DENGELER YENİDEN KURULUYOR"

Muhalefette ağırlık merkezleri değişiyor dengeler yeniden kuruluyor. Dervişoğlu'nun açıktan CHP'yi eleştirdiği ve ittifak senaryolarının konuşulduğu bir süreçte Alevi toplumunun yakından tanıdığı bir ismin İYİ Parti’ye transferi hayli dikkat çekici"

https://x.com/atikfatih1/status/2026994794090614939