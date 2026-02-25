Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Politika
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

CHP'de '500 bin dolar' düellosu! Veli Ağbaba sessizliğini bozdu: 'Suç duyurusunda bulunacağım'

CHP Kurultay davası tanığı Tolgahan Erdoğan'ın "Susturulmam için 500 bin dolar teklif edildi" iddiasına, hedefteki isimlerden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan cevap geldi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e konuşan Ağbaba, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

CHP'de '500 bin dolar' düellosu! Veli Ağbaba sessizliğini bozdu: 'Suç duyurusunda bulunacağım'
TGRT Haber ekranlarında yayınlanan, Fuat Uğur’un sunduğu "" programında, kulislerini sarsan rüşvet iddiasına dair yeni bir gelişme paylaşıldı. Ankara Temsilcisi , iddianın merkezindeki isimlerden biri olan CHP Milletvekili ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

CHP'de '500 bin dolar' düellosu! Veli Ağbaba sessizliğini bozdu: 'Suç duyurusunda bulunacağım'

"HTS KAYITLARI İNCELENSİN"

Fatih Atik, Veli Ağbaba’nın Tolgahan Erdoğan ile herhangi bir temasının olmadığını savunduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Veli Bey ile bizzat konuştum. Bu iddialardaki isimlerin başında yer alıyor. Veli Ağbaba CHP Malatya Milletvekili. Dedi ki, 'Benim bu şahısla (Tolgahan Erdoğan) hiç bir irtibatım yoktur, böyle bir teklifte bulunmadım. Ağbaba hatta, 'HTS kayıtlarına bakılsın, hiçbir iletişimim yok' dedi. İddiaların tamamını yalanladı."

SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI

Atik, Ağbaba’nın hukuki süreci başlatacağını vurgulayarak şunları ekledi:

"Hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Kendisinden suç duyurusu belgesini göndermesini rica ettim, muhtemelen bugün yarın bu işlemi gerçekleştirecektir."

CHP'de '500 bin dolar' düellosu! Veli Ağbaba sessizliğini bozdu: 'Suç duyurusunda bulunacağım'

PARTİDEN İKİNCİ YALANLAMA, KARABAT SESSİZ

Dün akşam "Taksim Meydanı" programına katılan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın ardından, Veli Ağbaba’nın da açıklamalarıyla CHP kanadından iddialara karşı ikinci yalanlama yapılmış oldu. Fatih Atik, Ağbaba’nın yayına katılma davetini ise geri çevirdiğini, ancak iddialara karşı oldukça tepkili olduğunu söyledi. Öte yandan iddialarda adı geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı görüldü.

CHP'de 'rüşvet' iddiası sonrası Sevigen’den Karabat ve Ağbaba’ya sert çağrı: 'Şimdi çıkın açıklama yapın'
CHP Kurultay Davası tanığı Tolgahan Erdoğan: Vazgeçmem için 500 bin dolar teklif edildi
ETİKETLER
#chp
#fatih atik
#veli ağbaba
#Medya Kritik
#Rüşvet Iddiası
#Politika
