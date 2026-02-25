CHP'de '500 bin dolar' düellosu! Veli Ağbaba sessizliğini bozdu: 'Suç duyurusunda bulunacağım'

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan, Fuat Uğur’un sunduğu "Medya Kritik" programında, CHP kulislerini sarsan rüşvet iddiasına dair yeni bir gelişme paylaşıldı. Ankara Temsilcisi Fatih Atik, iddianın merkezindeki isimlerden biri olan CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

"HTS KAYITLARI İNCELENSİN"

Fatih Atik, Veli Ağbaba’nın Tolgahan Erdoğan ile herhangi bir temasının olmadığını savunduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Veli Bey ile bizzat konuştum. Bu iddialardaki isimlerin başında yer alıyor. Veli Ağbaba CHP Malatya Milletvekili. Dedi ki, 'Benim bu şahısla (Tolgahan Erdoğan) hiç bir irtibatım yoktur, böyle bir teklifte bulunmadım. Ağbaba hatta, 'HTS kayıtlarına bakılsın, hiçbir iletişimim yok' dedi. İddiaların tamamını yalanladı."

SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI

Atik, Ağbaba’nın hukuki süreci başlatacağını vurgulayarak şunları ekledi:

"Hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Kendisinden suç duyurusu belgesini göndermesini rica ettim, muhtemelen bugün yarın bu işlemi gerçekleştirecektir."

PARTİDEN İKİNCİ YALANLAMA, KARABAT SESSİZ

Dün akşam "Taksim Meydanı" programına katılan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın ardından, Veli Ağbaba’nın da açıklamalarıyla CHP kanadından iddialara karşı ikinci yalanlama yapılmış oldu. Fatih Atik, Ağbaba’nın yayına katılma davetini ise geri çevirdiğini, ancak iddialara karşı oldukça tepkili olduğunu söyledi. Öte yandan iddialarda adı geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı görüldü.