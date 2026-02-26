Menü Kapat
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler! 'Siyasi navigasyon problemi vahim noktada'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Çelik, "CHP Genel Başkanının “siyasi navigasyon” problemi vahim bir noktaya geldi. Tesbitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler! 'Siyasi navigasyon problemi vahim noktada'
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı , Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda 'ilahi okuyor' diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanı'nın 'siyasi navigasyon' problemi vahim bir noktaya geldi." ifadesini kullandı.

"VAHİM NOKTADA"

Çelik'in açıklaması şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda “ilahi okuyor” diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanının “siyasi navigasyon” problemi vahim bir noktaya geldi. Tesbitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor.

Ak Parti milletin partisidir. Evlerde, yollarda vatandaşlarımızın dilinden düşmeyen güzel sözlerin, okul bahçelerinde çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesine eşlik eden ifadelerin AK Parti grup toplantımızda Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi bizim ruh kökümüzün neticesidir.

Sn Özgür Özel, özgürlük denilmesi gereken yerde baskı ile öne çıkan, millet denilmesi gereken yere vesayet tabelası asan bir siyasi geleneği sürdürdüğü için bir türlü bunları anlamıyor. AK Parti grubunda sadece milletin dili konuşulduğu için anlamakta zorluk çekiyor.

Milletin adamı Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Sadece millete adanmış ve sadece milletin dilini konuşan yürüyüşünün daha nice bereketli yılları olsun.

