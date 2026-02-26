Fenomen Özlem Öz ve Taylan Öz'ün yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şirket ortağı İbrahim Karaorhanlı ve sanık avukatı katıldı. Sanıkların avukatı, müvekkilleri hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı ve diğer adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması yönünde dosyaya dilekçe sunduğu ifade etti.

ÖZLEM ÖZ İLE TAYLAN ÖZ'ÜN YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

İbrahim Karaorhanlı mahkemede yaptığı savunmasında, "Yurt dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum. Benzer fenomenler hakkında yapılan soruşturmalarda daha ağır eylemler istinat edilmesine rağmen tedbir uygulanmamıştır adli kontrol tedbirlerim kaldırılarak mağduriyetimin giderilmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, sanık avukatının adli kontrollerin kaldırılması yönündeki taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına, diğer adli kontrollerin ise devamına hükmederek duruşmayı erteledi.