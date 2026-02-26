Menü Kapat
TGRT Haber
İstanbul'un en kalabalık mahallesi belli oldu! Nüfusu 3 ili solladı: Park sorunu yok, ulaşım kolay

Şubat 26, 2026 12:08
1
Adnan Kahveci Mahallesi

Beylikdüzü'ne bağlı Adnan Kahveci Mahallesi, bu sene de İstanbul'un en kalabalık mahallesi oldu. Mahalle Türkiye'nin de en kalabalık 2. mahallesi olurken, nüfusuyla 3 ili geride bıraktı. Mahallenin nüfusunun 111 bin 164 kişiye ulaştığı açıklandı.  

2
beylikdüzü

4 KİŞİDEN BİRİ BURADA YAŞIYOR 

Toplam 10 mahallesiyle 422 bin 988 kişilik nüfusa sahip Beylikdüzü'nde, yaklaşık 4 kişiden biri Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşıyor. Yüksek binaların ve sitelerin yoğunlukla bulunduğu mahalle, Büyükçekmece ilçe sınırında bulunuyor.

3
ADNAN KAHVECİ MAHALLESİ

ULAŞIM KOLAY, OTOPARK SORUNU YOK 

Otopark sorununun diğer mahallelere oranla düşük olması ve ulaşımın kolaylığı, mahallenin tercih edilmesinde öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.

4
beylikdüzü

3 İLİ GERİDE BIRAKTI
Adnan Kahveci Mahallesi, nüfusuyla 82 bin 836 kişinin yaşadığı Bayburt'u, 85 bin 83 nüfuslu Tunceli'yi ve 90 bin 392 kişiye ev sahipliği yapan Ardahan'ı geride bıraktı.

Mahallenin nüfusu, Anadolu'daki birçok ilçenin yanı sıra İstanbul'un Şile, Adalar ve Çatalca ilçelerini de aştı.

5
adnan kahveci mahallesi

YÜKSEK KATLI SİTE DÜZENİ 

Adnan Kahveci Mahallesi Muhtarı Arzum Albayrak, AA muhabirine, Adnan Kahveci'nin 111 bin 164 olarak açıklanan nüfusuyla İstanbul'un en kalabalık, Türkiye'nin ikinci kalabalık mahallesi olma özelliğini bu yıl da koruduğunu söyledi.
Mahallenin sitelerden oluşmasından dolayı kalabalığın sokaklara yansımadığını belirten Albayrak, "Çünkü herkesin otoparkı var. Parklarımız, yeşil alanlarımız var. Dolayısıyla bu kalabalığı orantılı bir şekilde mahallede gözlemleyebiliriz. Mahallemizde 50 cadde ve 109 sokak var. Aslında çok büyük bir yüzölçümü yok. Sitelerden, yüksek katlı binalardan oluştuğu için mahallemizin nüfus sayısı çok kalabalık." dedi.

6
ADNAN KAHVAECİ MAHALLESİ

KOMUŞLARIMIZ BİRBİRİNE ÇOK BAĞLI

Albayrak, "Büyüklüğümüzü sayılarla değil, mahalledeki dayanışmayla ölçmek istiyoruz. Çünkü mahallemizdeki komşularımız birbirine çok bağlı." ifadelerini kullandı.

7
BEYLİKDÜZÜ

Bir kadın olarak görevini yaparken bazı zorluklarla karşılaşabildiğini dile getiren Albayrak, "Biz bu zorlukları avantaja çeviriyoruz. Çünkü bir kadının iletişim gücü, detaycılığı, komşularımızda tabii ki daha başka etkiler oluşturuyor. Çok emek veriyoruz, karşılığını da alıyoruz." diye konuştu.
 

