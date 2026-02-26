İstanbul'un en kalabalık mahallesi belli oldu! Nüfusu 3 ili solladı: Park sorunu yok, ulaşım kolay

YÜKSEK KATLI SİTE DÜZENİ

Adnan Kahveci Mahallesi Muhtarı Arzum Albayrak, AA muhabirine, Adnan Kahveci'nin 111 bin 164 olarak açıklanan nüfusuyla İstanbul'un en kalabalık, Türkiye'nin ikinci kalabalık mahallesi olma özelliğini bu yıl da koruduğunu söyledi.

Mahallenin sitelerden oluşmasından dolayı kalabalığın sokaklara yansımadığını belirten Albayrak, "Çünkü herkesin otoparkı var. Parklarımız, yeşil alanlarımız var. Dolayısıyla bu kalabalığı orantılı bir şekilde mahallede gözlemleyebiliriz. Mahallemizde 50 cadde ve 109 sokak var. Aslında çok büyük bir yüzölçümü yok. Sitelerden, yüksek katlı binalardan oluştuğu için mahallemizin nüfus sayısı çok kalabalık." dedi.