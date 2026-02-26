Menü Kapat
 | Murat Makas

Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Sergen Yalçın'ın gözüne giremedi

Beşiktaş'ta yeni transferlerin takıma kattığı güç sevindirirken diğer yandan da performansı kötü oyuncular belirleniyor. Sergen Yalçın'ın gözüne giremeyen yıldız oyuncunun 17 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Beşiktaş'ta kadrodan bir ayrılık daha yaşanacak.

KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 12:25

Gelecek sezon için kadro planlaması yapan 'ta gözden çıkarılan oyuncular belli olmaya başladı. Beşiktaş'ın sezon başında döneminin son günlerinde İngiliz ekibi 'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Jota Silva ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Sergen Yalçın'ın gözüne giremedi

SERGEN YALÇIN'IN GÖZÜNE GİREMEDİ

Takvim'de yer alan haberde son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Portekizli sol kanat oyuncusunun teknik direktör 'ın gözüne giremediği öğrenildi.

17 MİLYON EURO'LUK SATIN ALMA OPSİYONU

Yalçın'ın 26 yaşındaki yıldızı gelecek planları arasında düşünmediği ve bu nedenle Jota'nın 17 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi. Yalçın'ın gelecek sezon takımın iskeletini oluşturacak oyunculara daha fazla şans tanıdığı, Jota'nın da bu nedenle kulübeye hapsolduğu da gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Sergen Yalçın'ın gözüne giremedi

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 maça çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda takımına 3 gollük katkıda bulundu.

