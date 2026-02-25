Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Beşiktaş milli kaleciyle anlaştı! Bonservisi belli oldu, imzalar atılıyor

Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş, rakiplerini ters köşe yapacak dev bir operasyon için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'den Avrupa devine transfer olan milli gururumuzla her konuda anlaştı. Devre arasında kapıdan dönen, bonservis bedeli ve maaşı dudak uçuklatan o isim, yeni sezonda kaleyi devralmak için gün sayıyor. İngiliz deviyle el sıkışan Kartal, yaz transfer döneminin ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş milli kaleciyle anlaştı! Bonservisi belli oldu, imzalar atılıyor
Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir hedefi olmayan Beşiktaş, transfer piyasasını sarsacak dev bir operasyona imza attı.

Beşiktaş milli kaleciyle anlaştı! Bonservisi belli oldu, imzalar atılıyor

ROTA YENİDEN İNGİLTERE

Siyah-beyazlılar, uzun süredir peşinde olduğu milli kaleci Altay Bayındır transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe’den İngiliz devi Manchester United’a giden başarılı eldiven, bu kez Kartal olarak Türkiye’ye dönüyor.

Beşiktaş milli kaleciyle anlaştı! Bonservisi belli oldu, imzalar atılıyor

İMZALAR ATILDI!

Kış transfer döneminde kapıdan dönen Altay Bayındır operasyonu, bu kez sonuç verdi. Beşiktaş yönetimi, İngiliz temsilcisiyle yürüttüğü gizli temaslarda tüm pürüzleri giderdi. Kırmızı Şeytanlar ile yapılan son görüşmede bonservis bedeli üzerinde tam anlaşma sağlandı.

Beşiktaş milli kaleciyle anlaştı! Bonservisi belli oldu, imzalar atılıyor

ÖDENECEK RAKAM BELLİ OLDU

Transferin mali detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Beşiktaş, 27 yaşındaki kaleci için Manchester United’a, İngiliz ekibinin Fenerbahçe’ye ödediği rakam olan 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş milli kaleciyle anlaştı! Bonservisi belli oldu, imzalar atılıyor

ALTAY BAYINDIR'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK

Yıllık ücreti konusunda ilk etapta 3 milyon Euro seviyelerinde beklentisi olan milli eldiven, Beşiktaş’ın projesine ikna oldu. Yapılan pazarlıklar sonucunda maaşında ciddi bir indirime giden Altay, yıllık 2 milyon Euroya 'evet' dedi.

Beşiktaş milli kaleciyle anlaştı! Bonservisi belli oldu, imzalar atılıyor

YAZIN İLK İMZASI OLACAK

Transfer döneminin resmi olarak açılmasıyla birlikte Altay Bayındır’ın İstanbul’a gelerek kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Beşiktaş, bu hamleyle kalesini uzun yıllar milli bir eldivene emanet ederek rakiplerine dev bir çalım atmış oldu.

#Futbol
#Spor
