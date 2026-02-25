Menü Kapat
Juventus’ta Barış Alper korkusu! Galatasaray tur için İtalya’da: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile tarihi rövanşa çıkıyor. İlk maçta İtalyanları sahadan silen Barış Alper Yılmaz hakkında Futbol Direktörü Giorgio Chiellini, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcunun sözleşmesindeki o özel madde ilk kez gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş mücadelesinde İtalyan devi Juventus’a konuk oluyor.

Juventus’ta Barış Alper korkusu! Galatasaray tur için İtalya’da: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı

İstanbul’daki ilk maçta rakibini 5-2 gibi net bir skorla deviren sarı-kırmızılılar, Torino’dan istediği sonucu alarak adını son 16’ya yazdırmayı hedefliyor. Kritik randevu öncesi tüm gözler, İtalyanların markajındaki Barış Alper Yılmaz’ın üzerinde.

Juventus’ta Barış Alper korkusu! Galatasaray tur için İtalya’da: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı

BARIŞ ALPER İÇİN ÖZEL MESAİ: CHİELLİNİ HAYRAN KALDI!

İlk maçtaki enerjisiyle Juventus savunmasını yıpratan ve her iki sol bekin de kart görerek cezalı duruma düşmesini sağlayan Barış Alper Yılmaz, İtalyanların radarına girdi. Juventus Futbol Direktörü Giorgio Chiellini'nin, milli yıldız için hazırladığı raporda, "Temaslı oyunda yıkılmıyor, tam bizim ligimize göre bir isim" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Barış Alper, yarın akşam Allianz Stadı'nda İtalyan scoutların önünde vitrine çıkacak.

Juventus’ta Barış Alper korkusu! Galatasaray tur için İtalya’da: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı

SÖZLEŞMESİNDEKİ GİZLİ ÇEYREK FİNAL MADDESİ

Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan başarılı oyuncunun kontratındaki detay ise motivasyonunu katladı. Barış Alper’in sözleşmesinde Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalınması durumunda devreye girecek özel bir prim maddesi olduğu belirtildi. Genç yıldızın hem kariyeri hem de bu özel madde için İtalya’da sahaya tüm gücünü yansıtması bekleniyor.

Juventus’ta Barış Alper korkusu! Galatasaray tur için İtalya’da: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı

GALATASARAY’DA EKSİKLER VE KART SINIRINDAKİ İSİMLER

Zorlu deplasman öncesi sarı-kırmızılı ekipte eksikler can sıkıyor. Statü gereği UEFA listesinde yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner bu mücadelede görev yapamayacak. Ayrıca sarı-kırmızılılarda adeta bir "kart alarmı" verilmiş durumda. Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, Juventus maçında kart görmeleri halinde bir sonraki turun ilk maçında cezalı duruma düşecek.

Juventus’ta Barış Alper korkusu! Galatasaray tur için İtalya’da: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı

İTALYAN TANIDIKLAR SAHNE ALIYOR

Galatasaray’da Serie A geçmişi olan yıldızlar da bu maçı iple çekiyor. Icardi, Osimhen, Lemina, Torreira ve Singo gibi isimlerin yanı sıra Napoli’den transfer edilen Noa Lang, İtalya’da kendilerini bir kez daha kanıtlamak istiyor. Çizme ekiplerinin takibinde olan teknik direktör Okan Buruk ise tüm planlarını tur üzerine kurmuş durumda.

Juventus’ta Barış Alper korkusu! Galatasaray tur için İtalya’da: Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı
