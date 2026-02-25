Galatasaray İtalya’da tur peşinde! Juventus - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

İstanbul’da oynanan ilk maçta İtalyan devi Juventus’u 5-2 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Galatasaray, son 16 turu biletini cebine koymak için Torino deplasmanına çıkıyor.

ASLAN’A TUR İÇİN NE GEREKİYOR?

İlk maçtaki 3 farklı galibiyetle büyük bir avantaj yakalayan sarı-kırmızılı temsilcimiz, İtalya’da her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Hatta iki farklı mağlubiyetler bile temsilcimizi son 16’ya taşıyor.

UZATMA İHTİMALİ

Juventus maçı 3 farklı üstünlükle bitirirse (3-0, 4-1 vb.) mücadele 30 dakikalık uzatmalara gidecek. İtalyan ekibinin turu geçmesi için maçı en az 4 farklı kazanması gerekiyor.

12 YILLIK HASRET BİTECEK Mİ?

Galatasaray, bu turu geçmesi durumunda Devler Ligi'nde tam 12 yıl aradan sonra (en son 2013-14 sezonunda Chelsea eşleşmesi) adını son 16 turuna yazdırmış olacak. Bu sezon turnuvada attığı 14 golle dikkat çeken Cimbom'da, gözler 6 golle takımın en skoreri olan dünya yıldızı Victor Osimhen üzerinde olacak.

JUVENTUS - GALATASARAY MAÇI BİLGİLERİ

Juventus - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Allianz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

4 YILDIZ CEZA SINIRINDA!

Kritik rövanş öncesi Galatasaray'da teknik heyeti düşündüren tek konu sarı kart sınırı. Savunmanın bel kemiği Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra Ismail Jakobs ve Noa Lang, İtalya'da kart görmeleri durumunda bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

RAKİPTE SAKATLIK KABUSU

İlk maçta Cambiaso ve Cabal'ı kaybeden Juventus'ta revir kalabalık. İtalyan ekibinde yıldız isimler Bremer ve Jonathan David'in durumları maç saatinde netleşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Bremer, Kostic, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, Kenan Yıldız, Conceiçao, David.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış Alper, Sara, Noa Lang, Osimhen.

SIRADAKİ RAKİP KİM?

Galatasaray, Torino'da Juve'yi elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi çeyrek final yolunda Liverpool veya Tottenham eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.