Galatasaray, Juventus’un yıldızına gözü dikti: Dev transfer için operasyon başladı!

Devler Ligi’nde Juventus’u 5-2 mağlup ederek tüm dünyada ses getiren Galatasaray, şimdi de sahadaki zaferini transfer masasına taşımaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, İstanbul’da kendilerine iki gol atan o isme kancayı taktı.
Maçın ardından İtalyan devinin en saygın gazetesi La Gazzetta dello Sport, gündeme bomba gibi düşen o iddiayı paylaştı. Habere göre Cimbom, Juventus’un Hollandalı yıldızı Teun Koopmeiners için resmen düğmeye bastı.
İstanbul’daki tarihi gecede Juventus’un ayakta kalan tek ismi olan ve ağları iki kez sarsan 28 yaşındaki maestro, teknik direktör Okan Buruk’un listesinde bir numaraya yükseldi.
Devre arasında Avrupa’dan gelen astronomik teklifleri reddeden Juventus yönetiminin, bu kez tavrı değişti. Torino ekibinin, yaz transfer döneminde gelecek olan cazip teklifleri değerlendirme kararı aldığı ve Galatasaray’ın bu transferde çok ısrarcı olduğu belirtiliyor. Hollandalı yıldızın "Şampiyonlar Ligi vitrini" performansından sonra Sarı-Kırmızılı yönetimin kesenin ağzını açmaya hazır olduğu ifade edildi.
Koopmeiners’ın bu sezonki rakamları ise oldukça ilginç bir detayı barındırıyor. Bu sezon Juventus formasıyla 32 resmi maça çıkan tecrübeli orta saha, toplamda attığı 2 golün tamamını Galatasaray ağlarına gönderdi. Kendi evinde sessiz kalan yıldız ismin, İstanbul'daki performansı transferin fitilini ateşleyen en büyük etken oldu.