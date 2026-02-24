Menü Kapat
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray, Juventus’un yıldızına gözü dikti: Dev transfer için operasyon başladı!

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2'lik skorla sahadan silen Galatasaray, Avrupa'yı sarsan zaferin ardından transfer harekatını başlattı. İtalyan basını, Sarı-Kırmızılıların Torino devinin 28 yaşındaki dünya yıldızını kadrosuna katmak için operasyona başladığını duyurdu. İşte o isim...

24.02.2026
24.02.2026
’nde ’u 5-2 mağlup ederek tüm dünyada ses getiren , şimdi de sahadaki zaferini masasına taşımaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, İstanbul’da kendilerine iki gol atan o isme kancayı taktı.

Galatasaray, Juventus’un yıldızına gözü dikti: Dev transfer için operasyon başladı!

Galatasaray, Juventus’un yıldızına gözü dikti: Dev transfer için operasyon başladı!

OKAN BURUK ONAYI VERDİ, YENİ HEDEF: KOOPMEİNERS

Maçın ardından İtalyan devinin en saygın gazetesi La Gazzetta dello Sport, gündeme bomba gibi düşen o iddiayı paylaştı. Habere göre Cimbom, Juventus’un Hollandalı yıldızı Teun Koopmeiners için resmen düğmeye bastı.

Galatasaray, Juventus’un yıldızına gözü dikti: Dev transfer için operasyon başladı!

İstanbul’daki tarihi gecede Juventus’un ayakta kalan tek ismi olan ve ağları iki kez sarsan 28 yaşındaki maestro, teknik direktör Okan Buruk’un listesinde bir numaraya yükseldi.

Galatasaray, Juventus’un yıldızına gözü dikti: Dev transfer için operasyon başladı!

JUVENTUS BU KEZ "HAYIR" DEMEYECEK!

Devre arasında Avrupa’dan gelen astronomik teklifleri reddeden Juventus yönetiminin, bu kez tavrı değişti. Torino ekibinin, yaz transfer döneminde gelecek olan cazip teklifleri değerlendirme kararı aldığı ve Galatasaray’ın bu transferde çok ısrarcı olduğu belirtiliyor. Hollandalı yıldızın "Şampiyonlar Ligi vitrini" performansından sonra Sarı-Kırmızılı yönetimin kesenin ağzını açmaya hazır olduğu ifade edildi.

Galatasaray, Juventus’un yıldızına gözü dikti: Dev transfer için operasyon başladı!

İNANILMAZ İSTATİSTİK: SADECE GALATASARAY'A ATIYOR!

Koopmeiners’ın bu sezonki rakamları ise oldukça ilginç bir detayı barındırıyor. Bu sezon Juventus formasıyla 32 resmi maça çıkan tecrübeli orta saha, toplamda attığı 2 golün tamamını Galatasaray ağlarına gönderdi. Kendi evinde sessiz kalan yıldız ismin, İstanbul'daki performansı transferin fitilini ateşleyen en büyük etken oldu.

Galatasaray, Juventus’un yıldızına gözü dikti: Dev transfer için operasyon başladı!
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası ipler koptu: Yıldız isimle vedalaşılıyor
Galatasaray'da ortalığı karıştıran 'Osimhen'in maaş krizi' iddialarına yetkili kişiden sert cevap! 'Avrupa'nın bile önündeyiz'
Galatasaray, Juventus zaferi sonrası bombayı patlattı! 25 milyonluk orta saha geliyor
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#devler ligi
#juventus
#Teun Koopmeiners
#Spor
