Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de nefes kesen 23. hafta geride kalırken, şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattındaki dengeler altüst oldu. Galatasaray'ın Konya'da yara aldığı, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de puan bıraktığı haftanın ardından ünlü veri sitesi Euro Club Index, sezon sonu şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. İşte detaylar...
Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak şok bir kayıp yaşadı. Fırsatı tepmek istemeyen Fenerbahçe ise sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak liderle arasındaki farkı kapatma şansını değerlendiremedi. Trabzonspor ise Gaziantep deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerek üçüncülük koltuğunu sağlama aldı. İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
Şampiyonluk şansı: %32.6
Geçen hafta: %37.5
Şampiyonluk şansı: %67.2
Geçen hafta: %62.5