Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

KRİTİK HAFTA GERİDE KALDI: ZİRVE ALEV ALDI!

Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak şok bir kayıp yaşadı. Fırsatı tepmek istemeyen Fenerbahçe ise sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak liderle arasındaki farkı kapatma şansını değerlendiremedi. Trabzonspor ise Gaziantep deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerek üçüncülük koltuğunu sağlama aldı. İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...