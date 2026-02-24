Menü Kapat
11°
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

Şubat 24, 2026 12:12
1
Şubat 24, 2026 12:12

Trendyol Süper Lig'de nefes kesen 23. hafta geride kalırken, şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattındaki dengeler altüst oldu. Galatasaray'ın Konya'da yara aldığı, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de puan bıraktığı haftanın ardından ünlü veri sitesi Euro Club Index, sezon sonu şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. İşte detaylar...

 

2
KRİTİK HAFTA GERİDE KALDI: ZİRVE ALEV ALDI!

KRİTİK HAFTA GERİDE KALDI: ZİRVE ALEV ALDI!

Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak şok bir kayıp yaşadı. Fırsatı tepmek istemeyen Fenerbahçe ise sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak liderle arasındaki farkı kapatma şansını değerlendiremedi. Trabzonspor ise Gaziantep deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerek üçüncülük koltuğunu sağlama aldı. İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

3
18- FATİH KARAGÜMRÜK: 22 PUAN

18- FATİH KARAGÜMRÜK: 22 PUAN

4
17- EYÜPSPOR: 31 PUAN

17- EYÜPSPOR: 31 PUAN

5
16- KAYSERİSPOR: 32 PUAN

16- KAYSERİSPOR: 32 PUAN

6
15- KASIMPAŞA: 33 PUAN

15- KASIMPAŞA: 33 PUAN

7
14- ANTALYASPOR: 33 PUAN

14- ANTALYASPOR: 33 PUAN

8
13- GENÇLERBİRLİĞİ: 34 PUAN

13- GENÇLERBİRLİĞİ: 34 PUAN

9
12- KONYASPOR: 37 PUAN

12- KONYASPOR: 37 PUAN

10
11- ÇAYKUR RİZESPOR: 38 PUAN

11- ÇAYKUR RİZESPOR: 38 PUAN

11
10- ALANYASPOR: 40 PUAN

10- ALANYASPOR: 40 PUAN

12
9- GAZİANTEP FK: 41 PUAN

9- GAZİANTEP FK: 41 PUAN

13
8- KOCAELİSPOR: 44 PUAN

8- KOCAELİSPOR: 44 PUAN

14
7- SAMSUNSPOR: 46 PUAN

7- SAMSUNSPOR: 46 PUAN

15
6- BAŞAKŞEHİR: 53 PUAN


6- BAŞAKŞEHİR: 53 PUAN

16
5- GÖZTEPE: 57 PUAN

5- GÖZTEPE: 57 PUAN

17
4- BEŞİKTAŞ: 62 PUAN

4- BEŞİKTAŞ: 62 PUAN

18
3- TRABZONSPOR: 67 PUAN

3- TRABZONSPOR: 67 PUAN

19
2- FENERBAHÇE: 79 PUAN

2- FENERBAHÇE: 79 PUAN

Şampiyonluk şansı: %32.6

Geçen hafta: %37.5

20
1- GALATASARAY: 81 PUAN

1- GALATASARAY: 81 PUAN

Şampiyonluk şansı: %67.2

Geçen hafta: %62.5

TGRT Haber
