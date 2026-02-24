Galatasaray'da ortalığı karıştıran 'Osimhen'in maaş krizi' iddialarına yetkili kişiden sert cevap! 'Avrupa'nın bile önündeyiz'

Hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da dolu dizgin yoluna devam eden Galatasaray’da, saha dışı operasyonlara karşı yönetimden sert bir duruş geldi.

Sabah Gazetesi'nden Levent Tüzemen'e konuşan Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, camianın içini rahatlatan ve iddia sahiplerini topa tutan çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Kavukcu, "futbolcuların maaşları ödenmiyor" iddialarını sert bir dille yalanlayarak camianın yüreğine su serpti. Kavukcu, Avrupa'daki sistemden örnekler vererek ödemelerde hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtti. "Amaçları içimize nifak tohumu ekmek" diyen Kavukcu, UEFA'ya verilen 15 Ocak tarihli borçsuzluk kağıdını da iddiaların yalan olduğuna dair en büyük kanıt olarak sundu.

"AVRUPA'NIN BİLE ÖNÜNDEYİZ, PRİMLER ANINDA YATIYOR!"

Kulübün kasasında herhangi bir sıkıntı olmadığını ve ödeme takviminin tıkır tıkır işlediğini belirten Kavukcu, Avrupa kulüpleriyle Galatasaray'ı kıyaslayarak şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'ın para sorunu yok. Avrupa'da oyunculara ödemeler 3 ayın sonunda yapılıyor. Bizde ise ocak alacağı şubatta, şubat alacağı ise martta ödeniyor. Yani biz ödemeler konusunda Avrupa'nın önündeyiz. Ayrıca Başkanımız Dursun Özbek'in hassasiyetiyle bir karar aldık. Oyuncuların primlerini asla biriktirmiyoruz, hak ettikleri an hemen hesaplarına yatırıyoruz."