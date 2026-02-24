Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da ortalığı karıştıran 'Osimhen'in maaş krizi' iddialarına yetkili kişiden sert cevap! 'Avrupa'nın bile önündeyiz'

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray’da 'maaş krizi' söylentilerine Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, son noktayı koydu. Avrupa devlerini örnek göstererek ödeme takvimini açıklayan ve UEFA’ya sunulan o belgeyi işaret eden Kavukçu: 'İçimize nifak tohumu ekmeye çalışıyorlar ama gerçekler bambaşka!'" dedi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 11:13

Hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da dolu dizgin yoluna devam eden ’da, saha dışı operasyonlara karşı yönetimden sert bir duruş geldi.

Galatasaray'da ortalığı karıştıran 'Osimhen'in maaş krizi' iddialarına yetkili kişiden sert cevap! 'Avrupa'nın bile önündeyiz'

Sabah Gazetesi'nden Levent Tüzemen'e konuşan Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, camianın içini rahatlatan ve iddia sahiplerini topa tutan çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da ortalığı karıştıran 'Osimhen'in maaş krizi' iddialarına yetkili kişiden sert cevap! 'Avrupa'nın bile önündeyiz'

Abdullah Kavukcu, "futbolcuların maaşları ödenmiyor" iddialarını sert bir dille yalanlayarak camianın yüreğine su serpti. Kavukcu, Avrupa'daki sistemden örnekler vererek ödemelerde hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtti. "Amaçları içimize nifak tohumu ekmek" diyen Kavukcu, UEFA'ya verilen 15 Ocak tarihli borçsuzluk kağıdını da iddiaların yalan olduğuna dair en büyük kanıt olarak sundu.

Galatasaray'da ortalığı karıştıran 'Osimhen'in maaş krizi' iddialarına yetkili kişiden sert cevap! 'Avrupa'nın bile önündeyiz'

"AVRUPA'NIN BİLE ÖNÜNDEYİZ, PRİMLER ANINDA YATIYOR!"

Kulübün kasasında herhangi bir sıkıntı olmadığını ve ödeme takviminin tıkır tıkır işlediğini belirten Kavukcu, Avrupa kulüpleriyle Galatasaray'ı kıyaslayarak şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'ın para sorunu yok. Avrupa'da oyunculara ödemeler 3 ayın sonunda yapılıyor. Bizde ise ocak alacağı şubatta, şubat alacağı ise martta ödeniyor. Yani biz ödemeler konusunda Avrupa'nın önündeyiz. Ayrıca Başkanımız Dursun Özbek'in hassasiyetiyle bir karar aldık. Oyuncuların primlerini asla biriktirmiyoruz, hak ettikleri an hemen hesaplarına yatırıyoruz."

Galatasaray'da ortalığı karıştıran 'Osimhen'in maaş krizi' iddialarına yetkili kişiden sert cevap! 'Avrupa'nın bile önündeyiz'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray, Juventus zaferi sonrası bombayı patlattı! 25 milyonluk orta saha geliyor
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası ipler koptu: Yıldız isimle vedalaşılıyor
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#Abdullah Kavukçu
#Prim Ödemeleri
#Futbolcu Maaşları
#Borçsuzluk Kağıdı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.