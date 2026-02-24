Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Galatasaray, Juventus zaferi sonrası bombayı patlattı! 25 milyonluk orta saha geliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2'lik skorla dize getiren Galatasaray, orta sahada 'yeni Lemina' operasyonu için düğmeye bastı. Serie A ekibi Parma'nın 23 yaşındaki Belçikalı yıldızı için dev kulüpler sıraya girdi. İşte detaylar...

24.02.2026
24.02.2026
10:54

’nde Juventus karşısında aldığı 5-2’lik tarihi galibiyetle Avrupa’da gövde gösterisi yapan , bir yandan Torino’daki rövanş için kenetlenirken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına hız verdi.

Galatasaray, Juventus zaferi sonrası bombayı patlattı! 25 milyonluk orta saha geliyor

Sarı-kırmızılı yönetim, Mario Lemina’nın ilerleyen yaşını da hesaba katarak orta sahayı genç ve atletik bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray, Juventus zaferi sonrası bombayı patlattı! 25 milyonluk orta saha geliyor

HEDEF: MANDELA KEİTA

Cimbom'un radarına giren son isim, İtalya Serie A ekiplerinden forması giyen 23 yaşındaki Mandela Keita oldu.

Galatasaray, Juventus zaferi sonrası bombayı patlattı! 25 milyonluk orta saha geliyor

BONSERVİSİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Belçika basınından Het Laatste Nieuws'un haberine göre; Galatasaray, Mandela Keita transferinde yalnız değil. Genç yıldızın Parma formasıyla sergilediği yükselen grafik, Premier Lig ekipleri Tottenham, Aston Villa ve Brentford’ın yanı sıra İtalyan devi Napoli’yi de harekete geçirdi.

Galatasaray, Juventus zaferi sonrası bombayı patlattı! 25 milyonluk orta saha geliyor

Sözleşmesi 2029 yılında bitecek olan genç yıldız için Parma'nın, kapıyı 25 milyon Euro civarında bir rakamla açması bekleniyor. Güncel verilere göre oyuncunun piyasa değeri 12 milyon Euro seviyesinde.

Galatasaray, Juventus zaferi sonrası bombayı patlattı! 25 milyonluk orta saha geliyor

HEDEFİ DÜNYA KUPASI, KARARI TURNUVA SONRASI

Belçika Milli Takımı ile 2023 yılında tek maça çıkan ancak sonrasında davet alamayan Keita, yeniden milli formayı giymeyi ve Dünya Kupası kadrosunda yer almayı amaçlıyor. Genç futbolcunun, kariyeri hakkındaki nihai kararı turnuvadan sonraya bıraktığı ve şu an sadece saha içine odaklandığı belirtiliyor.

Galatasaray, Juventus zaferi sonrası bombayı patlattı! 25 milyonluk orta saha geliyor

GÖZLER TORİNO VE TRANSFER MASASINDA

Süper Lig’de Konyaspor mağlubiyetiyle moral bozukluğu yaşayan ancak Şampiyonlar Ligi’nde dolu dizgin ilerleyen Galatasaray’da taraftarlar, Çarşamba günü Torino’dan gelecek tur haberini bekliyor. Yönetimin ise Keita için Avrupa devleriyle nasıl bir rekabete gireceği ve mali şartları nasıl zorlayacağı şimdiden merak konusu.

Galatasaray, Juventus zaferi sonrası bombayı patlattı! 25 milyonluk orta saha geliyor
