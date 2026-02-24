Galatasaray, Juventus zaferi sonrası bombayı patlattı! 25 milyonluk orta saha geliyor

Devler Ligi’nde Juventus karşısında aldığı 5-2’lik tarihi galibiyetle Avrupa’da gövde gösterisi yapan Galatasaray, bir yandan Torino’daki rövanş için kenetlenirken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına hız verdi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Mario Lemina’nın ilerleyen yaşını da hesaba katarak orta sahayı genç ve atletik bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor.

HEDEF: MANDELA KEİTA

Cimbom'un radarına giren son isim, İtalya Serie A ekiplerinden Parma forması giyen 23 yaşındaki Mandela Keita oldu.

BONSERVİSİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Belçika basınından Het Laatste Nieuws'un haberine göre; Galatasaray, Mandela Keita transferinde yalnız değil. Genç yıldızın Parma formasıyla sergilediği yükselen grafik, Premier Lig ekipleri Tottenham, Aston Villa ve Brentford’ın yanı sıra İtalyan devi Napoli’yi de harekete geçirdi.

Sözleşmesi 2029 yılında bitecek olan genç yıldız için Parma'nın, kapıyı 25 milyon Euro civarında bir rakamla açması bekleniyor. Güncel verilere göre oyuncunun piyasa değeri 12 milyon Euro seviyesinde.

HEDEFİ DÜNYA KUPASI, KARARI TURNUVA SONRASI

Belçika Milli Takımı ile 2023 yılında tek maça çıkan ancak sonrasında davet alamayan Keita, yeniden milli formayı giymeyi ve Dünya Kupası kadrosunda yer almayı amaçlıyor. Genç futbolcunun, kariyeri hakkındaki nihai kararı turnuvadan sonraya bıraktığı ve şu an sadece saha içine odaklandığı belirtiliyor.

GÖZLER TORİNO VE TRANSFER MASASINDA

Süper Lig’de Konyaspor mağlubiyetiyle moral bozukluğu yaşayan ancak Şampiyonlar Ligi’nde dolu dizgin ilerleyen Galatasaray’da taraftarlar, Çarşamba günü Torino’dan gelecek tur haberini bekliyor. Yönetimin ise Keita için Avrupa devleriyle nasıl bir rekabete gireceği ve mali şartları nasıl zorlayacağı şimdiden merak konusu.