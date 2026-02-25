Fenerbahçe forvet transferi için düğmeye bastı: Eski golcü yuvaya dönüyor!

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, kış transfer döneminde bitiremediği forvet takviyesi için rotayı tanıdık bir isme kırdı.

HEDEF YENİDEN MURİQİ

Gol yollarında yaşanan tıkanıklığı kalıcı olarak çözmek isteyen yönetim, eski yıldızı Vedat Muriqi’yi listenin ilk sırasına yazdı.

MALLORCA’NIN KADERİ TRANSFERİ BELİRLEYECEK

Ocak transfer döneminde İspanyol ekibi Mallorca’nın kapısını çalan ancak olumsuz geri dönüş alan sarı-lacivertliler, bu kez çok daha kararlı. 31 yaşındaki Kosovalı golcü için transferin kilit noktası ise La Liga’daki puan durumu.

KÜME DÜŞME HATTI

Mallorca’nın ligde 18. sırada bulunması, Fenerbahçe’nin iştahını kabartıyor. İspanyol ekibinin küme düşmesi halinde Muriqi’nin ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

MURİQİ’NİN TAVRI NET

Mallorca ligde kalsa dahi, Vedat Muriqi’nin yeniden İstanbul’a dönme isteği Fenerbahçe yönetiminin en büyük kozu olacak.

İSPANYA'DA DEVLEŞTİ, DEĞERİ BELİRLENDİ

Bu sezon La Liga’da sergilediği performansla parmak ısırtan Muriqi, çıktığı 23 maçta 16 gol ve 1 asist üreterek kalitesini bir kez daha kanıtladı. 1.94 boyundaki dev kule, hava toplarındaki hakimiyeti ve bitiriciliğiyle tam da Fenerbahçe’nin aradığı isim. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında olan yıldız oyuncunun, kulübüyle pazarlıklarda kolaylık sağlaması bekleniyor.

UNUTULMAZ 2019-2020 PERFORMANSI

Fenerbahçe taraftarının hafızalarında yer eden Muriqi, sarı-lacivertli formayı giydiği tek sezonda Süper Lig’i sallamıştı. O dönem çıktığı 32 maçta 15 gol ve 6 asistlik katkı veren Kosovalı forvet, taraftarın en sevdiği isimlerden biri haline gelmişti.