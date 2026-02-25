Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe forvet transferi için düğmeye bastı: Eski golcü yuvaya dönüyor!

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe, gol yollarında yaşanan krizi bitirmek için ara transferde elinden kaçırdığı yıldız oyuncu için yeniden düğmeye bastı. İspanya'daki durumu yakından takip edilen dev golcünün Türkiye'ye dönmeye sıcak bakması, yönetimin elini güçlendiriyor. İşte detaylar...

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, kış transfer döneminde bitiremediği forvet takviyesi için rotayı tanıdık bir isme kırdı.

Fenerbahçe forvet transferi için düğmeye bastı: Eski golcü yuvaya dönüyor!

HEDEF YENİDEN MURİQİ

Gol yollarında yaşanan tıkanıklığı kalıcı olarak çözmek isteyen yönetim, eski yıldızı Vedat Muriqi’yi listenin ilk sırasına yazdı.

Fenerbahçe forvet transferi için düğmeye bastı: Eski golcü yuvaya dönüyor!

MALLORCA’NIN KADERİ TRANSFERİ BELİRLEYECEK

Ocak transfer döneminde İspanyol ekibi Mallorca’nın kapısını çalan ancak olumsuz geri dönüş alan sarı-lacivertliler, bu kez çok daha kararlı. 31 yaşındaki Kosovalı golcü için transferin kilit noktası ise La Liga’daki puan durumu.

Fenerbahçe forvet transferi için düğmeye bastı: Eski golcü yuvaya dönüyor!

KÜME DÜŞME HATTI

Mallorca’nın ligde 18. sırada bulunması, Fenerbahçe’nin iştahını kabartıyor. İspanyol ekibinin küme düşmesi halinde Muriqi’nin ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe forvet transferi için düğmeye bastı: Eski golcü yuvaya dönüyor!

MURİQİ’NİN TAVRI NET

Mallorca ligde kalsa dahi, Vedat Muriqi’nin yeniden İstanbul’a dönme isteği Fenerbahçe yönetiminin en büyük kozu olacak.

Fenerbahçe forvet transferi için düğmeye bastı: Eski golcü yuvaya dönüyor!

İSPANYA'DA DEVLEŞTİ, DEĞERİ BELİRLENDİ

Bu sezon La Liga’da sergilediği performansla parmak ısırtan Muriqi, çıktığı 23 maçta 16 gol ve 1 asist üreterek kalitesini bir kez daha kanıtladı. 1.94 boyundaki dev kule, hava toplarındaki hakimiyeti ve bitiriciliğiyle tam da Fenerbahçe’nin aradığı isim. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında olan yıldız oyuncunun, kulübüyle pazarlıklarda kolaylık sağlaması bekleniyor.

Fenerbahçe forvet transferi için düğmeye bastı: Eski golcü yuvaya dönüyor!

UNUTULMAZ 2019-2020 PERFORMANSI

Fenerbahçe taraftarının hafızalarında yer eden Muriqi, sarı-lacivertli formayı giydiği tek sezonda Süper Lig’i sallamıştı. O dönem çıktığı 32 maçta 15 gol ve 6 asistlik katkı veren Kosovalı forvet, taraftarın en sevdiği isimlerden biri haline gelmişti.

Fenerbahçe forvet transferi için düğmeye bastı: Eski golcü yuvaya dönüyor!
