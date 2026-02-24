Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu belli oldu! Ederson, Talisca, Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü...

Kategoriler
Fenerbahçe’de zirve yarışı tüm hızıyla sürerken, Kasımpaşa mücadelesinin ardından gelen sakatlık haberleri sarı-lacivertli camiada moralleri bozdu.
Süper Lig'in 23. haftasında yaşanan puan kaybının ardından maç sonu açıklanan sağlık raporu gündeme bomba gibi düştü.
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık, Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık, Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma ve Jayden Osterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.