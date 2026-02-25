Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan için statü' sözlerine ilk yorum

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan’ın statü açığı kapatılmalıdır' açıklamasını şu sözlerle değerlendirdi:
"İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığı tarafından gerekli şekilde işletiliyor"
MHP lideri Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın statüsüyle ilgili belirsizliğin ortadan kaldırılması çağrısında bulunmuştu. Bahçeli, "Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?" ifadelerini kullanmıştı.
Son dakika haberinin detayları gelecek...