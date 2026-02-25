Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan için statü' sözlerine ilk yorum

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a grup toplantısının çıkışında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı 'Abdullah Öcalan için statü' açıklamaları soruldu. Erdoğan bu soruya "İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığı tarafından gerekli şekilde işletiliyor" ifadeleriyle cevap verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 13:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan’ın statü açığı kapatılmalıdır' açıklamasını şu sözlerle değerlendirdi:

HABERİN ÖZETİ

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan için statü' sözlerine ilk yorum

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ın statüsüne ilişkin açıklamasını, İmralı'nın Adalet Bakanlığı tarafından gerekli şekilde işletildiği şeklinde değerlendirdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın statüsüyle ilgili belirsizliğin ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.
Bahçeli, PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorununun nasıl ele alınacağını sordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı'nın Adalet Bakanlığı tarafından gerekli şekilde işletildiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

"İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığı tarafından gerekli şekilde işletiliyor"

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan için statü' sözlerine ilk yorum

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın statüsüyle ilgili belirsizliğin ortadan kaldırılması çağrısında bulunmuştu. Bahçeli, "Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'e Uzak Şehir'li kayyum göndermesi
Erdoğan'ın "Türkiye'nin fotoğrafı" dediği görüntüler: Kabe’de Hacılar Hû der Allah
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiri tepkisi! 'Bunların derdi milletin ta kendisi'
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.