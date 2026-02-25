Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan için statü' sözlerine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan’ın statü açığı kapatılmalıdır' açıklamasını şu sözlerle değerlendirdi:

Özetle

"İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığı tarafından gerekli şekilde işletiliyor"

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın statüsüyle ilgili belirsizliğin ortadan kaldırılması çağrısında bulunmuştu. Bahçeli, "Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?" ifadelerini kullanmıştı.

