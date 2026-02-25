Menü Kapat
Politika
Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'e Uzak Şehir'li kayyum göndermesi

DEM Partili Ahmet Türk, grup toplantısının çıkışında MHP lideri Devlet Bahçeli ile arasında geçen bir diyaloğu paylaştı. Türk, Bahçeli'nin kendisine Uzak Şehir dizisi üzerinden bir kayyum göndermesinde bulunduğunu söyledi. İşte Bahçeli ile Türk arasında geçen o ilginç diyaloğun detayları...

Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'e Uzak Şehir'li kayyum göndermesi
MHP lideri , 24 Şubat Salı günkü grup toplantısında yerlerine kayyum atanan ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i kastederek, "Ahmetler makama" çağrısını bir kez daha yineledi. Bahçeli aynı toplantıda "planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için 'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer böylesi bir sorun varsa ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır?" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'e Uzak Şehir'li kayyum göndermesi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kayyum atanan belediyeler ve Abdullah Öcalan'ın statüsü hakkındaki açıklamalarına karşılık, DEM Parti'li Ahmet Türk, Öcalan'ın İmralı'da özgür koşullarda görüşme yapmasının barışın kalıcı olmasına katkı sunacağını belirtti ve kayyum siyasetinden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.
Devlet Bahçeli, kayyum atanan Ahmet Türk ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i kastederek 'Ahmetler makama' çağrısını yineledi ve PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorununu ele almak gerektiğini sordu.
Ahmet Türk, Bahçeli'nin 'Teröristbaşı Öcalan'a statü' açıklamasını, Öcalan'ın hukuki statüsünün yeniden ele alınması ve İmralı'daki koşullarının düzenlenmesi olarak yorumladı.
Türk, Öcalan'ın örgütüyle, akademisyenlerle ve basın mensuplarıyla görüşmesinin toplumda güven ortamı sağlayacağını ve bunun barışın kalıcı olmasına katkı sunacağını ifade etti.
Türk, Türkiye'de barış ve kardeşlik için kayyum siyasetinden vazgeçilmesi dahil somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
Türk, Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede, Mardin'deki 'Uzak Şehir' dizisi üzerinden kayyum göndermesi yapıldığını anlattı.
Türk, Kobani'ye gönderilecek insani yardım tırları için Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın açılması konusunda Bahçeli'den ricada bulunduğunu belirtti.
Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'e Uzak Şehir'li kayyum göndermesi

"BARIŞIN KALICI OLMASINA KATKI SUNAR"

DEM Parti'nin grup toplantısı çıkışında Ahmet Türk'e, Devlet Bahçeli'nin açıklamaları soruldu. Bahçeli'nin "Teröristbaşı Öcalan'a statü" açıklamasını, terör örgütü PKK liderinin hukuki statüsünün yeniden ele alınması ve İmralı'daki koşullarının da buna göre düzenlenmesi olarak yorumlayan Türk, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan zaten İmralı'dan çıkmayı beklemiyor. Ama orada özgür koşulların sağlanması gerekiyor. Örgütüyle ilişki içinde olması Türkiye'nin yararınadır. Bu barışın kalıcı olmasına katkı sunar. Suriye'de aynı şekilde kendisinin verdiği mesajlar üzerine bir gelişme yaşandı.

Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'e Uzak Şehir'li kayyum göndermesi

"UYGUN KOŞULLAR DÜZENLENEBİLİR"

Sayın Öcalan'ın kendi örgütüyle, akademisyenlerle, basın mensuplarıyla, görüşmesi toplumda da bir güveni ortamını sağlar. Görüşme talepleri yine Adalet Bakanlığı üzerinden yapılabilir ama buna uygun koşullar düzenlenebilir"

Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'e Uzak Şehir'li kayyum göndermesi

"KAYYUM SİYASETİNDEN VAZGEÇİLMELİ"

Devlet Bahçeli'nin "Ahmetler makama" çağrısının önemli olduğunu, ancak bunun tek başına yeterli olmadığını söyleyen Türk, Türkiye'de barış ve kardeşliğin sağlanması için "kayyum siyasetinden vazgeçilmesi" dahil, halkın somut adım atılmasını beklediğini belirtti.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ ÜZERİNDEN KAYYUM GÖNDERMESİ

Devlet Bahçeli ile zaman zaman görüştüklerini ve bu diyaloğun sürdüğünü belirten Türk, yaklaşık üç ay önce yüz yüze yaptıkları ve basına da yansıyan görüşmede kayyum uygulamasına ilişkin aralarında geçen ilginç diyaloğu da paylaştı.

Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'e Uzak Şehir'li kayyum göndermesi

Devlet Bahçeli'nin Mardin'de çekilen "Uzak Şehir" dizisi üzerinden kayyum göndermesi yaptığını anlatan Türk, "Kendisi bana 'Uzak Şehir'i izliyorum, ama Uzak Şehir'in sahibi yok ' dedi. Ben anlamayınca da 'Yani belediye başkanı yok ortada' dedi. Aramızda böyle bir diyalog geçti" diye konuştu.

Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'e Uzak Şehir'li kayyum göndermesi

"BAHÇELİ'DEN RİCADA BULUNDUM"

Suriye'deki gelişmeler ve Kürt meselesine ilişkin değerlendirmelerini ve de Bahçeli'ye ilettiğini söyleyen Türk, Kobani'ye gönderilecek insani yardım tırlarının geçişi noktasında, Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın açılması için Bahçeli'den ricada bulunduğunu söyledi.

