Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiri tepkisi! 'Bunların derdi milletin ta kendisi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Balıkesir'de düşen F-16 savaş uçağı hakkında konuşan Erdoğan, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. MEB'in ramazan genelgesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, CHP'ye laiklik üzerinden yüklendi.

Cumhurbaşkanı TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Balıkesir'de yaşanan elim kaza şehit düşen Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için taziyelerini ileten Erdoğan, gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. MEM ramazan genelgesi üzerinden CHP'ye yüklenen Erdoğan, ‘Kabe’de Hacılar Hû der Allah’ ilahisine de kayıtsız kalmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiri tepkisi! 'Bunların derdi milletin ta kendisi'

ŞEHİT PİLOT İÇİN TAZİYE MESAJI

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığımızdan kalkan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve pilotu şehit oldu. Öncelikle kahraman şehidimiz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiri tepkisi! 'Bunların derdi milletin ta kendisi'

"BU FOTOĞRAF GERÇEK TÜRKİYE FOTOĞRAFIDIR"

Bu Ramazan'da da aklımız Filistinli kardeşlerimizde. Öte yandan ülkemizde çocuklarımız camilerimizi şenlendiriyor. Sofralarımız bereketleniyor. Kur'an-ı Kerim'in o eşsiz sedası kulaklarımıza, kalplerimize adeta şifa oluyor. ‘Kabe’de Hacılar Hû der Allah’. Bu ilahi 7'den 70'e insanımızın diline dolaştıran kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu hasretini çektiğimiz bir iklimdi. Kimse bundan gocunmamalı. Rahatsız olmamalı, kimse tedirgin olmamalı. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır.

Bu fotoğrafa vesile olan herkesten Allah gani gani razı olsun diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiri tepkisi! 'Bunların derdi milletin ta kendisi'

"RAMAZAN ETKİNLİKLERİ HUKUKİDİR"

Milli Eğitim Bakanlığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz kapsamında Maarifin Kalbinde Ramazan kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi için 81 vilayetimize bir yazı gönderdi. Bu yazı da neler var? Ramazan ayı boyunca öğrenciler için söyleşi programlar düzenlenecek. İftar sofraları kurulacak. Bu etkinlikler anayasal dayanağı olan etkinliklerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiri tepkisi! 'Bunların derdi milletin ta kendisi'

Bu yazının gönderilmesinin hemen akabinde Ramazan-ı Şerif'ten sadece bir gün önce artık nesli tükenmekte olan bir takım yobaz çıktı o bayat " elden gidiyor" şarkısını söyleyen zehir saçan baştan aşağı millete nefret kusan o malum bildirilerini yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiri tepkisi! 'Bunların derdi milletin ta kendisi'

"ALLAH LAFZI SİZİ NEDEN RAHATSIZ EDİYOR?"

Bunlar Batı'da çocuklara yönelik her gün yenisi patlak veren skandallardan rahatsız olmazlar. Çocuklarımıza bu toprakların milli ve manevi değerleri anlatılacak olsa işte bundan hemen rahatsız olurlar. Biz bunların derdinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Laiklik kavramının arkasına saklanarak on yıllar boyunca bu millete nasıl zulmettiklerini çok ama çok iyi biliyoruz. Bunların derdi laiklik değil. Hiçbir zaman da olmadı. Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, değerleriyle. Bunların derdi bu milletin ta kendisidir. Hayırdır? Çocuklarımızın namazı, orucu öğrenecek olması sizi neden rahatsız ediyor? Çocuklarımızın ramazan süslemesi yapması sizi neden rahatsız ediyor. Çocuklarımızın teneffüs saatlerinde ilahiler söylemesi sizi neden rahatsız ediyor. Gençlerimizin dilinde küfür, hakaret yerine 'Allah' lafzının olması sizi neden rahatsız ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiri tepkisi! 'Bunların derdi milletin ta kendisi'

"KİMSE BİZE PARMAK SALLAYAMAZ"

Kimse bize azınlık hakları dersi vermeye kalkmasın. Biz bu değerleri dışarıdan alıp öğrenecek bir millet değiliz. Biz bunları dünyaya öğretmiş ve öğretecek bir milletiz. 1000 yıldır bu topraklardayız. Bu topraklarda Türk de var, Kürt de var, Arap, Sünni, Musevi ve daha nicesi var. Bu topraklarda ecdadımız bir arada yaşamanın eşsiz terazisini kurdular. Farklı inançlara karşı adaletli yaklaşım isteyen Türkiye'ye bakıp ders alsın. Bizim yabancı değer ithal etmeye ihtiyacımız yok. Bizim her inanca her mezhebe her manevi değere sonsuz saygımız vardır. Herkesin inanç ve ibadet hakkını koruruz. Ama bu vatanı vatan yapan değerleri sonuna kadar savunur, koruruz. İthal ideolojilerle kirlenmiş bildirilerle kimse bize parmak sallayamaz.

KOMİSYON RAPORU HAKKINDA

47 kabul, 1 çekimser ve 2 red oyuyla nihai rapor onaylandı. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ilk günden itibaren sergilediğimiz yapıcı tutum, rapor aşamasında da aynen devam etti. Kritik kavşaklarda riske girmek dahil, üzerimize ne düşüyorsa yaptık. Özellikle komisyonunu odağının sapmasına izin vermedik. Hamd olsun sonuçta diğer siyasi parti gruplarının da katkısıyla suhuletle aşmayı başardık. 137 kurum ve kişinin dinlendiği 4200 sayfa tutanağın tutulduğu kapsamlı bir istişare sonucu hazırlanan rapor, bundan sonra yapılması gerekenlere dair değerli bir yol haritası ortaya koydu. Rapor, Türkiye'nin ortak geleceğine 86 milyonun kardeşliğine atılan çok değerli bir imzadır.

Bakan Tekin açıkladı: '168 isme dava açtık'
Brezilya'da sel felaketi! Bilanço ağırlaşıyor
Erdoğan'ın "Türkiye'nin fotoğrafı" dediği görüntüler: Kabe’de Hacılar Hû der Allah
