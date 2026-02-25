Menü Kapat
Brezilya'da sel felaketi! Bilanço ağırlaşıyor

Brezilya Minas Gerais eyaletinde şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Onlarca kişi hayatını kaybederken, her saat bilanço biraz daha ağırlaşıyor.

Brezilya’nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açarken bilanço her geçen saat ağırlaşmaya devam ediyor.

İtfaiye yetkililerinden yapılan açıklamada, sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 30’a yükseldiği, kayıp 39 kişiyi bulmak için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Pazartesi günü öğleden sonra başlayan yoğun yağış, sel ve toprak kaymalarını tetiklerken, taşan nehirler nedeniyle birçok yerleşim alanı sular altında kaldı.

ÜÇ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Devrilen ağaçlar çok sayıda binada hasara yol açarken, bazı evler heyelanla birlikte sürüklendi; binlerce kişi evsiz kaldı. En ağır tahribatın Juiz de Fora ve Uba kentlerinde meydana geldiği, Juiz de Fora’da acil durum ilan edildiği bildirildi. Eyalet Valisi Romeu Zema, Minas Gerais genelinde üç günlük yas kararı alındığını duyurdu.

Luiz Inácio Lula da Silva da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Lula da Silva, “Önceliğimiz insani yardımı sağlamak, temel hizmetleri yeniden işler hale getirmek, yerinden edilmiş kişilere destek ulaştırmak ve yeniden yapılanma sürecini desteklemektir” ifadelerini kullandı.

Federal hükümetin, bölgeye destek amacıyla çok sayıda sağlık ve arama-kurtarma personeli ile asker sevk ettiği belirtildi.

