Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump Kongre'yi karıştırdı! Parmağıyla hedef gösterdi: Bu insanlar deli, gerçekten deli

ABD Başkanı Donald Trump Kongre'deki Birliğin Durumu konuşmasında Demokratları sert dille eleştirerek ulusal tehdit olarak nitelendirdi. Öte yandan Trump'ın bu çıkışı, Demokrat kanattan yoğun tepki çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 11:04

ABD Başkanı , bugün başkent Washington, D.C.’de 'nin ortak oturumunda gerçekleştirdiği Birliğin Durumu konuşmasında, muhalefetteki 'ı sert sözlerle eleştirdi.

Trump Kongre'yi karıştırdı! Parmağıyla hedef gösterdi: Bu insanlar deli, gerçekten deli

0:00 109
HABERİN ÖZETİ

Trump Kongre'yi karıştırdı! Parmağıyla hedef gösterdi: Bu insanlar deli, gerçekten deli

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington D.C.'de Kongre'nin ortak oturumunda yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında muhalefetteki Demokratları sert sözlerle eleştirerek, onları “deli” ve “ulusal tehdit” olarak nitelendirdi.
Trump, Demokrat milletvekillerini hedef alarak “Bu insanlar deli. Gerçekten deliler” ve “Demokratlar ülkemizi yok ediyor” gibi ifadeler kullandı.
Demokratlar, Trump'ın sözlerini “bölücü ve gerilim artırıcı” olarak değerlendirerek tepki gösterdi.
Bazı Demokrat temsilciler, Trump'ın “Bu insanlar deli” ifadesini siyasi rakiplerini ve Amerikan demokrasisinin temel kurumlarını aşağılamak için kullanılmış bir söylem olarak gördüklerini belirtti.
Trump, konuşmasında ekonomik başarıları, dış politika hamlelerini ve güvenlik gündemini vurgulamaya da çalıştı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Donald Trump, konuşmasının bazı bölümlerinde Demokrat milletvekillerini hedef alarak sert ifadeler kullandı. “Bu insanlar deli. Gerçekten deliler.” sözleriyle muhalefeti eleştiren Trump, Demokrat Parti'yi “ulusal tehdit” olarak nitelendirdi.

Bu çıkış, salondaki atmosferi bir anda gererken, Kongre'de tansiyonun yükselmesine ve bazı üyelerin açık şekilde tepki göstermesine neden oldu.

Trump Kongre'yi karıştırdı! Parmağıyla hedef gösterdi: Bu insanlar deli, gerçekten deli

TRUMP SESSİZ DURUŞLARINA KATLANAMADI

Trump, Demokratların desteklemediği bazı yasama girişimlerini eleştirirken, sözlerini özellikle partinin politikalarını ve tavırlarını hedef alacak şekilde kullandı.

Konuşma sırasında Demokrat milletvekillerinin sık sık sessiz kalmaları ve tepkisiz duruşlarını da eleştiren Trump, “Democrats are destroying our country” (Demokratlar ülkemizi yok ediyor) gibi sert ifadelerle muhalefeti hedef aldı.

Trump Kongre'yi karıştırdı! Parmağıyla hedef gösterdi: Bu insanlar deli, gerçekten deli

"BÖLÜCÜ VE GERİLİM ARTIRICI"

Trump'ın bu çıkışı, Demokrat kanadından yoğun tepki çekti. Bazı Demokrat temsilciler, başkanın sözlerini "bölücü ve gerilim artırıcı" olarak değerlendirerek sert bir dille karşılık verdi. Tepkiler, konuşmanın sonunda ve sonrasında sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Muhalefet partisi üyeleri, Trump'ın "Bu insanlar deli" ifadesini, sadece siyasi rakipleri değil, Amerikan demokrasisinin temel kurumlarını aşağılamak için kullanılmış bir söylem olarak gördüklerini belirtti.

Buna karşın Trump, konuşmasının genelinde ekonomik başarıları, dış politika hamlelerini ve güvenlik gündemini vurgulamaya da çalıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CIA'den İranlılara Farsça çağrı: Ülkenizin bilgilerini bizimle paylaşın
Dünyanın en pahalı gemisinde en pahalı kronik arıza! Binlerce mürettebat çare arıyor
ETİKETLER
#donald trump
#kongre
#demokratlar
#Siyasi Gerilim
#Birliğin Durumu Konuşması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.