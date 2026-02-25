Trump Kongre'yi karıştırdı! Parmağıyla hedef gösterdi: Bu insanlar deli, gerçekten deli

ABD Başkanı Donald Trump, bugün başkent Washington, D.C.’de Kongre'nin ortak oturumunda gerçekleştirdiği Birliğin Durumu konuşmasında, muhalefetteki Demokratlar'ı sert sözlerle eleştirdi.

Donald Trump, konuşmasının bazı bölümlerinde Demokrat milletvekillerini hedef alarak sert ifadeler kullandı. “Bu insanlar deli. Gerçekten deliler.” sözleriyle muhalefeti eleştiren Trump, Demokrat Parti'yi “ulusal tehdit” olarak nitelendirdi.

Bu çıkış, salondaki atmosferi bir anda gererken, Kongre'de tansiyonun yükselmesine ve bazı üyelerin açık şekilde tepki göstermesine neden oldu.

TRUMP SESSİZ DURUŞLARINA KATLANAMADI

Trump, Demokratların desteklemediği bazı yasama girişimlerini eleştirirken, sözlerini özellikle partinin politikalarını ve tavırlarını hedef alacak şekilde kullandı.

Konuşma sırasında Demokrat milletvekillerinin sık sık sessiz kalmaları ve tepkisiz duruşlarını da eleştiren Trump, “Democrats are destroying our country” (Demokratlar ülkemizi yok ediyor) gibi sert ifadelerle muhalefeti hedef aldı.

"BÖLÜCÜ VE GERİLİM ARTIRICI"

Trump'ın bu çıkışı, Demokrat kanadından yoğun tepki çekti. Bazı Demokrat temsilciler, başkanın sözlerini "bölücü ve gerilim artırıcı" olarak değerlendirerek sert bir dille karşılık verdi. Tepkiler, konuşmanın sonunda ve sonrasında sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Muhalefet partisi üyeleri, Trump'ın "Bu insanlar deli" ifadesini, sadece siyasi rakipleri değil, Amerikan demokrasisinin temel kurumlarını aşağılamak için kullanılmış bir söylem olarak gördüklerini belirtti.

Buna karşın Trump, konuşmasının genelinde ekonomik başarıları, dış politika hamlelerini ve güvenlik gündemini vurgulamaya da çalıştı.