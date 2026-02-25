Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Dünyanın en pahalı gemisinde en pahalı kronik arıza! Binlerce mürettebat çare arıyor

ABD'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisinde on yıldan fazladır çözülemeyen kanalizasyon sorunları personel sağlığı ve operasyonel hazırlığı tehdit ediyor. Yaklaşık 4 bin 600 personelin görev yaptığı gemideki yetersiz atık su sistemi her gün arızalara yol açıyor. Kapsamlı tamirat için limana yanaşması gereken geminin operasyonel süreç dolayısıyla durması güvenlik riski taşırken tamirat için her müdahale 400 bin dolar fatura çıkarıyor.

Dünyanın en pahalı gemisinde en pahalı kronik arıza! Binlerce mürettebat çare arıyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın döneminde adeta güç gösterisinin simgesi olarak öne çıkarılan 13 milyar dolarlık uçak gemisi USS Gerald R. Ford’da kanalizasyon altyapısına ilişkin sorunların yaklaşık on yıldır giderilemediği ortaya çıktı.

Yaklaşık 4 bin 600 personelin görev yaptığı gemide atık su sisteminin kapasite açısından yetersiz kaldığı, tuvaletlerde sık sık tıkanma ve vakum arızaları yaşandığı belirtildi.

Yalnızca dört gün içinde 205 arıza kayda geçerken, sızıntıları kontrol altına almak için mürettebatın 19 saate varan vardiyalarla çalışmak zorunda kaldığı bildirildi.

Dünyanın en pahalı gemisinde en pahalı kronik arıza! Binlerce mürettebat çare arıyor

HER MÜDAHALE 400 BİN DOLARA MAL OLUYOR

2023’ten itibaren dış kaynaklı teknik ekiplerden 42 kez destek talep edildiği, her bir tıkanıklık müdahalesinin yaklaşık 400 bin dolarlık ek maliyet oluşturduğu belirlendi. Tuvalet ihtiyacını karşılamak için uzun süre beklemek zorunda kalan personelin moralinin belirgin biçimde gerilediği aktarıldı.

Uzman değerlendirmelerine göre geminin operasyonel hazırlık durumunda bulunması nedeniyle açık denizden ayrılıp kapsamlı bir onarım sürecine girmesi mümkün olmuyor.

Limana yanaşarak geniş çaplı tadilat yapılmasının güvenlik açısından riskli görüldüğü ifade ediliyor. Öte yandan tuvalet sistemindeki taşmaların hijyen sorunlarına ve olası salgın riskine kapı aralayabileceği belirtilirken, 4 bin 600 kişilik mürettebat için zorlu bir sürecin gündemde olduğu vurgulanıyor.

Dünyanın en pahalı gemisinde en pahalı kronik arıza! Binlerce mürettebat çare arıyor

