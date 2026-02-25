Başbakanın konutuna bomba ihbarı! Avustralya'da gece hareketli geçti

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese için dün gece hareketli geçti. Albanese'in Canberra'daki resmi konutu bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi. Ekipler, saatler süren çalışmalar yürüttüler ve güvenlik incelemelerinin ardından herhangi bir tehditle karşılaşılmadı. Başbakan Albanese, konutuna geri döndü.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bomba ihbarına dair gerçek ise sonradan ortaya çıktı. Çin'de yasaklı olan ve bu ay Avustralya'da sahne alması planlanan Shen Yun adlı klasik Çin dans topluluğuna gönderilen e-postada bomba tehdidinin yer aldığı belirtildi.

''KONUTU KANA BULANMIŞ HARABEYE DÖNER''

Grubun sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, tehdit içerikli e-postanın Çince kaleme alındığı ve yerel organizatörlere gönderildiği ifade edildi. E-postada dans gösterisinin gerçekleşmesi halinde başbakanın konutuna yerleştirildiği iddia edilen patlayıcıların infilak edeceği öne sürüldü.

Reuters'ın haberine göre e-postada, "Gösteriyi yapmakta ısrarcı davranırsanız başbakanın konutu kana bulanmış bir harabeye dönecek" ifadeleri yer alıyordu. Shen Yun yetkilileri, tehdidi Avustralya'nın ulusal güvenlik ve kolluk kuvvetlerine bildirdiklerini açıkladı.

Olayın ardından Melbourne'da bir etkinliğe katılan Albanese, bu tür durumların ciddiyetine dikkat çekerek hafife alınmaması gerektiğini ifade etti.