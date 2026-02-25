Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Epstein belgelerinde 'Trump temizliği': Bakanlıktan jet açıklama geldi

ABD Adalet Bakanlığı'nın pedofili milyarder Jeffrey Epstein'e dair yayımladığı belgelerde, onlarca ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tanık ifadesinin eksik olduğu iddia edildi. Eksik belgeler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ı, cinsel istismarla suçlayan kişinin de ifadesi eksik.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 11:14

ABD Adalet Bakanlığının (DOJ), reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan davasına ilişkin yayımladığı belgelerde, onlarca ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tanık ifadesinin eksik olduğu iddia edildi.

Epstein belgelerinde 'Trump temizliği': Bakanlıktan jet açıklama geldi

0:00 210
HABERİN ÖZETİ

Epstein belgelerinde 'Trump temizliği': Bakanlıktan jet açıklama geldi

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein davasına ilişkin yayımladığı belgelerde, onlarca FBI tanık ifadesinin eksik olduğu iddia edildi.
CNN'in incelemesine göre, Ghislaine Maxwell'in avukatlarına sunulan kanıt listesindeki yaklaşık 325 tanık mülakatından 90'dan fazlası Bakanlığın internet sitesindeki arşivde bulunmuyor.
Eksik belgeler arasında, ABD Başkanı Donald Trump'ı cinsel istismarla suçlayan bir mağdura ait FBI ifadeleri de yer alıyor.
Adalet Bakanlığı sözcüsü, hiçbir belgenin silinmediğini ve kapsam dahilindeki tüm belgelerin yayımlandığını savunarak, yayımlanmayan belgelerin kopya, gizli veya devam eden soruşturmanın parçası olduğunu belirtti.
Uzmanlar, mülakat raporlarının eksikliğinin Epstein ağının tam olarak aydınlatılmasını engellediği görüşünü paylaştı.
Jeffrey Epstein, 18 yaş altı kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu suçlamasıyla yargılanırken 10 Ağustos 2019'da kaldığı hapishanede ölü bulunmuştu.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

CNN'in verileri ve mahkeme kayıtları üzerinde yürüttüğü incelemeye dayandırdığı habere göre, Epstein'ın eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in avukatlarına sunulan kanıt listesinde yaklaşık 325 tanık mülakatı yer alırken, bu kayıtların 90'dan fazlasının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan arşivde bulunmadığı tespit edildi.

Epstein belgelerinde 'Trump temizliği': Bakanlıktan jet açıklama geldi

Haberde, dosyaların ilk kez yayımlanmaya başlamasından bu yana bazı belgelerin internet sitesinden kaldırılıp daha sonra tekrar eklendiği belirtildi.

Epstein mağdurlarından bazılarının kendi FBI ifadelerini içeren belgelere Bakanlığın sitesinde ulaşamadıklarını söylediği aktarılan haberde, Maxwell'e ait kanıt dökümlerinde yer alan bazı belgelerin seri numaraları olmadan veya karartılmış şekilde dosyaların başka bölümlerinde bulunabileceği ihtimaline de işaret edildi.

Epstein belgelerinde 'Trump temizliği': Bakanlıktan jet açıklama geldi

TRUMP'I SUÇLAYAN KİŞİNİN İFADESİ DE KAYIP

Haberde, eksik olduğu belirtilen kayıtlar arasında, Epstein'in kendisini çocuk yaşta istismar ettiğini söyleyen ve ABD Başkanı Donald Trump'ı cinsel istismarla suçlayan bir mağdura ait FBI ifadelerinin de bulunduğu ileri sürüldü.

Maxwell'e ait dökümlerde, Trump'ı suçlayan kadının 2019'da FBI ihbar hattını arayarak Epstein'in mağduru olduğunu bildirdiği, daha sonra avukatının ofisinde ifade verdiği bilgileri yer alırken, söz konusu belgelere Bakanlık tarafından yayımlanan dosyalar arasında rastlanmadığı belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Robert Garcia, CNN'e yaptığı açıklamada, eksik olduğu ileri sürülen belgelere işaret ederek, Trump yönetiminin Epstein dosyalarının yayımlanmasını zorunlu kılan yasaya uyup uymadığının sorgulanması gerektiğini söyledi.

Epstein belgelerinde 'Trump temizliği': Bakanlıktan jet açıklama geldi

BAKANLIK YALANLADI: HİÇBİR BELGE SİLİNMEDİ

Öte yandan, bir Adalet Bakanlığı sözcüsü, Epstein dosyalarındaki bazı belgelerin silindiği iddialarını reddederek, "Hiçbir belge silinmedi, kapsam dahilindeki tüm belgeler yayımlandı." dedi.

Sözcü, yayımlanmayan belgelerin "kopya, gizli nitelikte ya da devam eden federal soruşturmanın parçası" olduğunu savundu.

Buna karşın uzmanlar, mülakat raporlarının bir soruşturmanın "en temel yapı taşı" olduğunu belirterek, bu belgelerin eksikliğinin Epstein ağının tam olarak aydınlatılmasını engellediği görüşünü paylaştı.

Epstein belgelerinde 'Trump temizliği': Bakanlıktan jet açıklama geldi

JEFFREY EPSTEIN OLAYI NEDİR?

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein belgelerinde 'Trump temizliği': Bakanlıktan jet açıklama geldi

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Epstein olayının yankıları sürerken bir başka pedofili olayı! Playboy'un iç yüzü: Eşi, ölen kocasını ifşa etti
Jeffrey Epstein'in gizli depoları ortaya çıktı: CD'ler, fotoğraflar, kayıtlar
ETİKETLER
#adalet bakanlığı
#jeffrey epstein
#Ghislaine Maxwell
#Fbi Ifadeleri
#Kayıp Belgeler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.