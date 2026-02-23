Jeffrey Epstein'in gizli depoları ortaya çıktı: CD'ler, fotoğraflar, kayıtlar

Kategoriler
18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmakla yargılandığı sırada hapishanede ölen Jeffrey Epstein'e ait depolar bulundu. ABD genelinde en az 6 farklı depo kiraladığı ortaya çıktı. İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre, depoların büyük bölümü Florida'da bulunuyor. Bu depolar için 2003-2019 yıllarında binlerce dolar ödeme yapıldı.
Yetkililer, bu depolarda Epstein'e ve suç ortaklarına ait birçok delil olabileceğini düşünüyor. Depolarda kredi kartı kayıtları, dosyalar, bilgisayarlar, CD'ler, fotoğraflar ve belgelerin gizlendiği belirtildi. Belgelerde, Epstein’in mülklerine yönelik baskınlar öncesinde içeriden bilgi aldığı ve delilleri önceden ortadan kaldırdığı yönündeki şüpheleri destekleyen detaylar da yer aldı.
Eski bir polis şefi olan Michael Reiter da bu ihtimali destekleyen açıklamalarda bulundu. 2005 yılında Epstein'in evinde yapılan aramada evin, 'temizlenmiş' olduğunu söyledi.
Belgelerde, Epstein’in özel dedektiflik firması Riley Kiraly ile yakın çalıştığı da ortaya çıktı. Kredi kartı kayıtları, Epstein’in yalnızca 2010’un ilk beş ayında bu firmaya 38 bin 500 dolar ödeme yaptığını gösteriyor.
Depolara taşınan materyaller arasında, Epstein’in Karayipler’deki özel adası Little Saint James’ten getirilen bilgisayarların da bulunduğu ifade edildi. Bu cihazların taşınması ve silinmesi için talimat verildiği iddia ediliyor.
Depoların ilk izi, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan e-posta verilerinde ortaya çıktı. 2009 tarihli bir e-postada, Riley Kiraly adına çalışan bir yetkili, Epstein’e depoda kilitli bulunan bilgisayar ve belgelerle ne yapılması gerektiğini soruyor. Aynı yıl Epstein’in, bir fotoğrafın depoda saklandığını belirten başka bir yazışması da dosyalarda yer aldı.
Florida’daki depoların, Epstein’in Palm Beach ve Delray Beach çevresindeki evlerine yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Ayrıca New York’taki malikanesine yakın bir depoda da mobilyalar, ekipmanlar ve bilgisayarlar bulunduğu, New Mexico’daki çiftliğinin yakınında ise “gizli bir depo” ile ilgilendiğine dair kayıtlar olduğu belirtildi.