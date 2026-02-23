Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Jeffrey Epstein'in gizli depoları ortaya çıktı: CD'ler, fotoğraflar, kayıtlar

ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein'e ait depolar gün yüzüne çıktı. Epstein'in dijital materyalleri, senelerce bu depolarda sakladığı anlaşıldı. Depolardan şimdiye kadar ortaya çıkmamış kanıtların bulunabileceği belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 10:24

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmakla yargılandığı sırada hapishanede ölen 'e ait depolar bulundu. ABD genelinde en az 6 farklı kiraladığı ortaya çıktı. İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre, depoların büyük bölümü Florida'da bulunuyor. Bu depolar için 2003-2019 yıllarında binlerce dolar ödeme yapıldı.

Jeffrey Epstein'in gizli depoları ortaya çıktı: CD'ler, fotoğraflar, kayıtlar

0:00 137
HABERİN ÖZETİ

Jeffrey Epstein'in gizli depoları ortaya çıktı: CD'ler, fotoğraflar, kayıtlar

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla yargılanan Jeffrey Epstein'in, suç delillerini gizlediği düşünülen depolarının bulunduğu ortaya çıktı.
ABD genelinde en az 6 farklı depo kiraladığı anlaşılan Epstein'in, bu depolara kredi kartı kayıtları, dosyalar, bilgisayarlar, CD'ler, fotoğraflar ve belgeler gibi birçok delil sakladığı düşünülüyor.
Depolara taşınan materyaller arasında, Epstein'in Karayipler'deki özel adası Little Saint James'ten getirilen ve taşınması/silinmesi için talimat verildiği iddia edilen bilgisayarlar da bulunuyor.
Depoların varlığına dair ilk izler, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Riley Kiraly isimli bir dedektiflik firmasıyla Epstein arasındaki yazışmaları içeren e-posta verilerinde ortaya çıktı.
Florida'daki depoların, Epstein'in Palm Beach ve Delray Beach çevresindeki evlerine birkaç kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Epstein'in özel dedektiflik firması Riley Kiraly ile yakın çalıştığı ve 2010'un ilk beş ayında firmaya 38 bin 500 dolar ödeme yaptığı kredi kartı kayıtlarından anlaşıldı.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Jeffrey Epstein'in gizli depoları ortaya çıktı: CD'ler, fotoğraflar, kayıtlar

BASKINDAN ÖNCE DELİLLERİ BU DEPOLARA GİZLEDİ!

Yetkililer, bu depolarda Epstein'e ve suç ortaklarına ait birçok delil olabileceğini düşünüyor. Depolarda kredi kartı kayıtları, dosyalar, bilgisayarlar, CD'ler, fotoğraflar ve belgelerin gizlendiği belirtildi. Belgelerde, Epstein’in mülklerine yönelik baskınlar öncesinde içeriden bilgi aldığı ve delilleri önceden ortadan kaldırdığı yönündeki şüpheleri destekleyen detaylar da yer aldı.

Eski bir polis şefi olan Michael Reiter da bu ihtimali destekleyen açıklamalarda bulundu. 2005 yılında Epstein'in evinde yapılan aramada evin, 'temizlenmiş' olduğunu söyledi.

Jeffrey Epstein'in gizli depoları ortaya çıktı: CD'ler, fotoğraflar, kayıtlar

ÖZEL DEDEKTİFLİK FİRMASIYLA ANLAŞMALI

Belgelerde, Epstein’in özel dedektiflik firması Riley Kiraly ile yakın çalıştığı da ortaya çıktı. Kredi kartı kayıtları, Epstein’in yalnızca 2010’un ilk beş ayında bu firmaya 38 bin 500 dolar ödeme yaptığını gösteriyor.

Depolara taşınan materyaller arasında, Epstein’in Karayipler’deki özel adası Little Saint James’ten getirilen bilgisayarların da bulunduğu ifade edildi. Bu cihazların taşınması ve silinmesi için talimat verildiği iddia ediliyor.

Jeffrey Epstein'in gizli depoları ortaya çıktı: CD'ler, fotoğraflar, kayıtlar

DEPOLARA DAİR İLK İZ

Depoların ilk izi, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan e-posta verilerinde ortaya çıktı. 2009 tarihli bir e-postada, Riley Kiraly adına çalışan bir yetkili, Epstein’e depoda kilitli bulunan bilgisayar ve belgelerle ne yapılması gerektiğini soruyor. Aynı yıl Epstein’in, bir fotoğrafın depoda saklandığını belirten başka bir yazışması da dosyalarda yer aldı.

Florida’daki depoların, Epstein’in Palm Beach ve Delray Beach çevresindeki evlerine yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Ayrıca New York’taki malikanesine yakın bir depoda da mobilyalar, ekipmanlar ve bilgisayarlar bulunduğu, New Mexico’daki çiftliğinin yakınında ise “gizli bir depo” ile ilgilendiğine dair kayıtlar olduğu belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Epstein olayının yankıları sürerken bir başka pedofili olayı! Playboy'un iç yüzü: Eşi, ölen kocasını ifşa etti
3. Dünya Savaşı çıkarsa hangi yerler güvenli olacak? İşte felaketten ve kıtlıktan uzak kalacak bölgeler
ETİKETLER
#depo
#cinsel istismar
#jeffrey epstein
#Delil Yetersizliği
#Fuhuş Ağı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.