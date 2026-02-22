3. Dünya Savaşı çıkarsa hangi yerler güvenli olacak? İşte felaketten ve kıtlıktan uzak kalacak bölgeler

Kategoriler
Dünyanın birçok noktasında gerilim artarken en güvenli ülkeler merak konusu haline geldi. Nükleer restleşmeler, savaşlar, artan tansiyonlar derken hayatta kalma şansının en yüksek olduğu 10 bölge belli oldu.
Rusya-Ukrayna savaşının ardından birçok ülke savunma harcamalarını artırırken dünyadaki tansiyon da oldukça yükseldi. 3. Dünya Savaşı ihtimali dilden dile dolanırken güvenli yerler araştırılmaya başlandı. 2026 yılında hayatta kalma şansının daha yüksek olduğu, kıtlıktan ve olası nükleer felaketten uzak kalınabilecek bölgeler belli oldu.
1. ARJANTİN
Nükleer savaş durumunda küresel kıtlıktan en az etkilenecek yerlerden biri Arjantin. Araştırmalar, nükleer dumanın güneşi engellediği senaryoda bile Arjantin'in buğday gibi dayanıklı mahsulleri yetiştirmeye devam edebileceğini gösteriyor.
2. BUTAN
Himalayalar’ın kalbinde yer alan Butan, 1971’den bu yana sürdürdüğü tam tarafsızlık politikasıyla biliniyor. Karayla çevrili olması ve aşılmaz dağlık bölgeleri, ülkeyi küresel bir işgal veya saldırıdan koruyan doğal bir kale haline getiriyor.
3. ŞİLİ
Şili doğal kaynaklarının yanı sıra Güney Amerika'nın en gelişmiş altyapısıyla da öne çıkıyor. Modern teknolojiye erişimi ve tarımsal çeşitliliği, dış dünyadan izole kalırken konforlu bir hayatta kalma vaat ediyor.
4. FİJİ
Savaşın gürültüsünden binlerce mil uzakta olmak isteyenler için Fiji ideal. En yakın komşusu Avustralya’ya bile 4 bin kilometreden fazla uzaklıkta olan bu ada ülkesi, bol mineral ve balık kaynaklarıyla dışa bağımlılığı neredeyse sıfıra indiriyor.
5. İZLANDA
Küresel Barış Endeksi’nin daimi lideri İzlanda, tatlı su rezervleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla tam bağımsız bir yapıya sahip. Uzak konumu, uçağı stratejik bir hedef olmaktan çıkarırken doğal enerji kaynakları ısınma ve elektrik sorununu kökten çözüyor.
6. ENDONEZYA
Dünya meselelerinde "özgür ve aktif" bir tarafsızlık izleyen Endonezya, 280 milyonluk nüfusuyla listeye giren tek İslam ülkesi oldu. Uluslararası krizlerde bağımsız hareket etme geleneği, Endonezya'yı güvenli bir liman kılıyor.
7. YENİ ZELANDA
Barış endeksinin ikinci sırasındaki Yeni Zelanda, olası bir nükleer serpintiye karşı en güvenli coğrafyalardan biri. Dağlık arazisi savunma kolaylığı sağlarken, gıda üretimi ülkenin tüm nüfusuna yıllarca yetecek kapasitede.
8. İSVİÇRE
Tarafsızlık dendiğinde akla gelen ilk isim olan İsviçre, sadece siyasi duruşuyla değil, nüfusunun tamamını korumaya yetecek nükleer sığınaklarıyla da ünlü. Dağlık coğrafyası ve profesyonel savunma sistemi, onu Avrupa’nın ortasında dokunulmaz kılıyor.
9. GÜNEY AFRİKA
Geniş tarım arazileri ve zengin yeraltı sularıyla Güney Afrika, stratejik bir gıda üssü. Modern altyapısı sayesinde teknolojik imkanlardan kopmadan savaşın etkilerini asgariye indirme şansı sunuyor.
10. TUVALU VE ANTARKTIKA
Listenin sonunda yer alan Tuvalu, 11 bin kişilik nüfusuyla hedef alınmayacak kadar küçük ve uzak. Bölge kategorisinde listeye giren Antarktika ise aşırı turizm ve buzlu arazisiyle, orduların hiç uğramayacağı, insanlığın son durağı olmaya aday.